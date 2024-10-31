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Posted 31 октября, 06:56

Published 31 октября, 06:56

Modified 31 октября, 06:58

Updated 31 октября, 06:58

В мэрии отреагировали на инцидент с упавшей в открытый колодец 6-летней омичкой

Кто-то ворует крышки: в мэрии прокомментировали случай с упавшей 6-летней омичкой

31 октября 2024, 06:56
Фото: 1MI.

В мэрии отреагировали на инцидент с упавшей в открытый колодец 6-летней омичкой

В Кировском округе шестилетняя девочка упала в открытый люк, что привлекло внимание прокуратуры и вызвало проверку со стороны городских властей и регионального следкома.

В Кировском округе произошел инцидент, который привлек внимание прокуратуры: шестилетняя девочка упала в открытый люк. Увлеченная падающим снегом, она сделала несколько шагов назад и оказалась в незакрытом колодце. Люк не был огражден и сливался с асфальтом, что делало его практически незаметным.

В омской мэрии прокомментировали этот случай. Сейчас департамент строительства администрации Омска совместно с подрядной организацией, которая занимается реконструкцией дороги на бульваре Архитекторов, начал проверку по данному факту. Они активно сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

В мэрии уточнили, что на этом участке ранее были установлены временные крышки на всех колодцах ливневой канализации. Однако, неизвестные лица регулярно снимали эти крышки, что создавало опасные условия.

На участке от улицы 70 лет Октября до улицы Крупской продолжаются дорожные работы, включая выемку грунта на глубину до полутора метров.

«Находиться посторонним в пределах реконструируемого объекта не рекомендуется. В условиях плотной городской застройки полностью оградить участки от пешеходных потоков невозможно, поэтому просим омичей быть внимательными», — подчеркнули в депстрое города.

Администрация выразила готовность оказать необходимую помощь семье пострадавшей девочки.

Напомним, что ранее пенсионерка оказалась в реке Иртыш и звала на помощь. Несколько прохожих, гулявших с собакой, заметили её и бросили поводок, чтобы помочь. Они притянули женщину к берегу, но окончательно выбраться ей помогли сотрудники МЧС.

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#Екатерина Тараленко#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Строительство#Безопасность#Дети#Администрация#Кировский округ
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