Кто-то ворует крышки: в мэрии прокомментировали случай с упавшей 6-летней омичкой

В Кировском округе произошел инцидент, который привлек внимание прокуратуры: шестилетняя девочка упала в открытый люк. Увлеченная падающим снегом, она сделала несколько шагов назад и оказалась в незакрытом колодце. Люк не был огражден и сливался с асфальтом, что делало его практически незаметным.