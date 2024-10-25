В ноябре по омскому бульвару Архитекторов хотят запустить троллейбусы

Мэрия Омска обязала ООО «СтройТраст», которое занимается реконструкцией бульвара Архитекторов, к середине ноября открыть движение транспорта на пересечении бульвара с улицами Ватутина и Крупской, а также на отрезке от улицы 70 лет Октября до проспекта Комарова. Благодаря открытию последнего отрезка станет возможным вернуть троллейбусы, которые соединят центр города и левобережье через Ленинградский мост.