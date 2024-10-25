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Posted 25 октября, 12:51

Published 25 октября, 12:51

Modified 25 октября, 13:56

Updated 25 октября, 13:56

Иллюстрация

В ноябре по омскому бульвару Архитекторов хотят запустить троллейбусы

25 октября 2024, 12:51
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
К середине следующего месяца мэрия планирует восстановить движение троллейбусов между центром и левобережьем через Ленинградский мост.

Мэрия Омска обязала ООО «СтройТраст», которое занимается реконструкцией бульвара Архитекторов, к середине ноября открыть движение транспорта на пересечении бульвара с улицами Ватутина и Крупской, а также на отрезке от улицы 70 лет Октября до проспекта Комарова. Благодаря открытию последнего отрезка станет возможным вернуть троллейбусы, которые соединят центр города и левобережье через Ленинградский мост.

Известно, что подрядчик должен был завершить работы до 5 декабря, однако возникли непредвиденные сложности, пишет портал Оm1.ru со ссылкой на городскую администрацию. Дело в том, что помимо реконструкции «СтройТрасту» пришлось заниматься переустройством инженерных сетей.

Ранее Город55 рассказывал, какие изменения в транспортной системе ждут омичей после закрытия моста у Телецентра.

Без происшествий: в Омске успешно протестировали троллейбус на «новом» маршруте
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Новости#Троллейбусы#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть#Троллейбусные линии
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