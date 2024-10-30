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Posted 30 октября, 09:19

Published 30 октября, 09:19

Modified 30 октября, 09:21

Updated 30 октября, 09:21

В Омске пенсионерка упала в холодный Иртыш

Крик о помощи: как собачий поводок помог спасти пожилую омичку, упавшую в Иртыш

30 октября 2024, 09:19
Фото: МЧС России.

В Омске пенсионерка упала в холодный Иртыш

Пенсионерка, оказавшаяся в Иртыше, была спасена благодаря действиям очевидцев и прибывших спасателей.

В районе улицы Бульвар Победы пенсионерка оказалась в реке Иртыш и, плывя по течению, звала на помощь. Согласно свидетельствам очевидцев, женщина, находясь в воде, отчаянно кричала, пытаясь привлечь внимание людей.

На её крики отозвались несколько человек, которые гуляли с собакой неподалеку. Не раздумывая, они бросили ей поводок, который удалось зацепить за руку пенсионерки. Это стало первым шагом к её спасению.

Фото: МЧС России

Собравшись с силами, очевидцы потянули поводок, и им удалось притянуть женщину к берегу. Однако, несмотря на усилия, самостоятельно выбраться из воды пенсионерка не смогла. На место происшествия были вызваны сотрудники регионального МЧС, которые быстро прибыли на вызов.

Спасатели, оценив ситуацию, спустились по лестнице к воде. Они обвязали пострадавшую веревкой и вытащили её на берег. После этого пенсионерку передали медикам, которые оказали ей первую помощь и госпитализировали в ближайшую больницу.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Пенсионерка#Собака#Спасатели#Спасение#Очевидцы#МЧС России#Поводок
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