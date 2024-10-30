Крик о помощи: как собачий поводок помог спасти пожилую омичку, упавшую в Иртыш

Posted 30 октября, 09:19
Published 30 октября, 09:19
Modified 30 октября, 09:21
Updated 30 октября, 09:21
В районе улицы Бульвар Победы пенсионерка оказалась в реке Иртыш и, плывя по течению, звала на помощь. Согласно свидетельствам очевидцев, женщина, находясь в воде, отчаянно кричала, пытаясь привлечь внимание людей.
На её крики отозвались несколько человек, которые гуляли с собакой неподалеку. Не раздумывая, они бросили ей поводок, который удалось зацепить за руку пенсионерки. Это стало первым шагом к её спасению.
Собравшись с силами, очевидцы потянули поводок, и им удалось притянуть женщину к берегу. Однако, несмотря на усилия, самостоятельно выбраться из воды пенсионерка не смогла. На место происшествия были вызваны сотрудники регионального МЧС, которые быстро прибыли на вызов.
Спасатели, оценив ситуацию, спустились по лестнице к воде. Они обвязали пострадавшую веревкой и вытащили её на берег. После этого пенсионерку передали медикам, которые оказали ей первую помощь и госпитализировали в ближайшую больницу.