Укрепление обочин: как омские службы борются с затоплением дороги на Красном пути

Накануне на Красном Пути в кювет съехал пассажирский автобус. Водитель не справился с управлением, после чего и произошло ДТП. Сейчас на этом участке уже установили временные предупреждающие знаки. А бригада УДХБ после сильных дождей занялась откачкой воды из ливневой канализации и устранением последствий непогоды.