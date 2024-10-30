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Posted 30 октября, 11:26

Published 30 октября, 11:26

Modified 30 октября, 11:28

Updated 30 октября, 11:28

На Красном пути после аварии с омским автобусом установили предупреждающие знаки

Укрепление обочин: как омские службы борются с затоплением дороги на Красном пути

30 октября 2024, 11:26
Фото: Пресс-центр администрации города Омска.

На Красном пути после аварии с омским автобусом установили предупреждающие знаки

В связи с ухудшением погодных условий, на Красном Пути установили временные предупреждающие знаки, призывающие водителей соблюдать осторожность.

Накануне на Красном Пути в кювет съехал пассажирский автобус. Водитель не справился с управлением, после чего и произошло ДТП. Сейчас на этом участке уже установили временные предупреждающие знаки. А бригада УДХБ после сильных дождей занялась откачкой воды из ливневой канализации и устранением последствий непогоды.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения, всем участникам движения настоятельно рекомендовано соблюдать установленный скоростной режим.

Для более детального анализа ситуации и выработки дальнейших шагов, специалисты департамента городского хозяйства совместно с представителями УДХБ провели выездное совещание на месте происшествия. В результате обсуждений было принято решение о необходимости укрепления обочины дороги.

«В итоге принято решение — укрепить обочину для предотвращения возможных съездов в водоотводную канаву. Специалисты уже приступили к работам», — сообщает пресс-центр администрации города.

Напомним, ранее суд постановил, что ООО «Берег», «Риск аудит» и предприниматель Юрий Пичугин должны реконструировать здание, признанное самостроем. Арбитражный суд Омской области поддержал позицию департамента архитектуры и градостроительства в отношении четырехэтажного строения на Красном Пути.

Омский арбитражный суд признал долгострой на Красном Пути самостроем
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#Екатерина Тараленко#Дороги#Омск#Безопасность#Новости#Дожди#Департамент городского хозяйства#Ливни#Совещание
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