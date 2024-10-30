На Красном пути перевернулся автобус с пассажирами: мнения мэрии и омичей

Вечером 29 октября в Омске на Красном пути произошла авария с участием пассажирского транспорта. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель автобуса ПАЗ (маршрут № 336 «Дом Туриста — п. Харино») не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения на улице Красный Путь в районе дома № 155.