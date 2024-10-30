На Красном пути перевернулся автобус с пассажирами: мнения мэрии и омичей

Posted 30 октября, 02:52
Published 30 октября, 02:52
Modified 30 октября, 02:54
Updated 30 октября, 02:54
Вечером 29 октября в Омске на Красном пути произошла авария с участием пассажирского транспорта. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель автобуса ПАЗ (маршрут № 336 «Дом Туриста — п. Харино») не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения на улице Красный Путь в районе дома № 155.
В этот момент в салоне находилось 20 пассажиров. Одна из них, 50-летняя женщина, госпитализирована в медучреждение. В полиции проводят проверку по факту случившегося.
Как уточнили в администрации, на этом месте поставят временные знаки, обязывающие соблюдать скоростной режим.
«В следующем году здесь поставят бордюры, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения и предотвратить съезд автомобилей с проезжей части в сторону ливневой канализации», — рассказали в администрации.
Как сообщили омичи в соцсетях, они не понаслышке знают об этом опасном месте. Многие водители предпочитают выбирать объездные пути движения.
«Если в бордюрах будут насверлены частые отверстия или между бордюрами будут небольшие пробелы, то воде ничто не помешает уходить»,
«Автобусу это сооружение переехать на раз, если водила не соображает»,
«У меня супруга ехала в этом автобусе и попала в травматологию.Наверно, пока что-то не случится, администрация не пошевелится. На концерты денег хватает, а на „безопасные дороги“ как говорят многие не хватает»,
«Все жители города знают о таких местах, все в курсе что нужно что-то делать с этим, но нет, ждем аварии с жертвами чтобы что-то сделать. Это как с поворотом на Мира 5 (СибАДИ/Мостовик) как ехать в сторону НПЗ из центра, там на этом левом повороте уже столько аварий было, но ничего не делают. А ведь когда то говорили что запретят „левые“ повороты»,
«Не надо разгоняться, а то потом на воде со льдом затормозить не могут и на обочину отворачивают, а там водоотведение, которое там с незапамятных времен», — пишут омичи в соцсетях.