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2024
Укрепление обочин: как омские службы борются с затоплением дороги на Красном пути
В связи с ухудшением погодных условий, на Красном Пути установили временные предупреждающие знаки, призывающие водителей соблюдать осторожность.
30 октября, 11:26
ПСБ в Омске открыл Центр уличного баскетбола и дал старт строительству нового ЖК
1 октября, 10:41
Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась
13 марта, 05:06
Прокуратура Омска начала проверку после затопления подвалов в домах на Пригородной
В пресс-службе администрации города сообщили, что воду откачали, а засоры устранили.
31 января, 03:06
2023
Хоценко провел заседание межведомственного штаба по координации строительства
На штабе обсуждался вопрос капремонта общеобразовательных школ на территории Омской области.
9 декабря 2023, 09:45
Виталий Хоценко принял участие в совещании Генпрокурора Демешина по вопросам ЖКХ
На совещании обсуждались вопросы водоснабжения жителей региона, размещения ТКО, а также проведения капремонта многоквартирных домов.
5 октября 2023, 13:59

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