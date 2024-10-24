Омский арбитражный суд признал долгострой на Красном Пути самостроем

Суд также обязал ООО «Берег», «Риск аудит» и предпринимателя Юрия Пичугина провести реконструкцию объекта, на выполнение работ дается 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Кроме того, все ответчики должны заплатить госпошлину в размере 2000 рублей.