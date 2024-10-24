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Posted 24 октября, 14:19

Published 24 октября, 14:19

Modified 24 октября, 14:22

Updated 24 октября, 14:22

Омский арбитражный суд признал долгострой на Красном Пути самостроем

Омский арбитражный суд признал долгострой на Красном Пути самостроем

24 октября 2024, 14:19
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru
Суд обязал ООО «Берег», «Риск аудит» и предпринимателя Юрия Пичугина реконструировать постройку.

Арбитражный суд Омской области согласился с мнением департамента архитектуры и градостроительства и признал самостроем четырехэтажное здание на Красном Пути. Заброшенная постройка находится вблизи берега Иртыша, недалеко от «Дворца творчества».

Суд также обязал ООО «Берег», «Риск аудит» и предпринимателя Юрия Пичугина провести реконструкцию объекта, на выполнение работ дается 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Кроме того, все ответчики должны заплатить госпошлину в размере 2000 рублей.

Напомним, что в прошлом году «Госстройнадзор» проводил проверку этого здания и выяснил, что работы велись без разрешения на строительство.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
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