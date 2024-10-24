Омский арбитражный суд признал долгострой на Красном Пути самостроем

Posted 24 октября, 14:19
Published 24 октября, 14:19
Modified 24 октября, 14:22
Updated 24 октября, 14:22
Арбитражный суд Омской области согласился с мнением департамента архитектуры и градостроительства и признал самостроем четырехэтажное здание на Красном Пути. Заброшенная постройка находится вблизи берега Иртыша, недалеко от «Дворца творчества».
Суд также обязал ООО «Берег», «Риск аудит» и предпринимателя Юрия Пичугина провести реконструкцию объекта, на выполнение работ дается 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Кроме того, все ответчики должны заплатить госпошлину в размере 2000 рублей.
Напомним, что в прошлом году «Госстройнадзор» проводил проверку этого здания и выяснил, что работы велись без разрешения на строительство.