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Posted 7 октября, 06:00

Published 7 октября, 06:00

Modified 7 октября, 06:00

Updated 7 октября, 06:00

Базы отдыха: лучшие места для отдыха в Омской области в 2024 году

Базы отдыха: лучшие места для отдыха в Омской области в 2024 году

7 октября 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Собираем друзей и семью, пакуем корзинки для пикника и сумки с теплыми вещами, и отправляемся на природу. Осень — это прекрасное время для отдыха за городом. Выбираем базу отдыха вместе с Городом55.

Пока в Омске еще не наступила зима, можно идеально провести время и отдохнуть на природе за городом, прогуляться по хвойному лесу, отметить день рождения и подлечить здоровье. Цены на размещение в санаториях и на турбазах сейчас более доступны, чем летом.

Предлагаем вместе подробно рассмотреть различные варианты загородного отдыха в Омской области и вместе выбрать тот, который идеально подойдет вашей семье. Можно забронировать место заранее, чтобы не пропустить осеннюю сказку.

Эко-парк «Малина»

Одна из самых молодых баз отдыха — экопарк «Малина», расположенный в получасе езды от Омска в селе Красноярка Омского района по улице Лесошкольная, 13а.

Варианты, которые можно забронировать на официальном сайте базы отдыха:

  • Экодома — двухкомнатные домики с террасой и беседкой, гостиной, спальней, мини-кухней, туалетной комнатной с душевой кабиной. На территории есть беседка и мангальная зона. Стоимость: от 9 до 12 тысяч рублей за сутки.
  • Глэмпы — это современный вариант отдыха в условиях первозданной природы. Они оборудованы всеми необходимыми удобствами: двуспальной кроватью, раскладным диваном, мини-кухней с холодильником и микроволновой печью, санузлом. Стоимость: от 7000 до 10300 рублей за сутки.
  • Глэмпы ДУЭТ — идеальный вариант для романтического отдыха. В уютных глэмпах на двоих вы сможете провести время вместе, отдохнуть от городской суеты и насладиться природой и друг другом. Стоимость: около 8 тысяч рублей за сутки.
Фото: Яндекс. Карты

База отдыха ForestHouse

Еще одна известная база отдыха ForestHouse находится в 30 километрах от Омска. Курортный комплекс предлагает пять локаций для незабываемого отдыха и лесного праздника:

  • КВАДРОСНЕГ55: Современные домики с панорамным видом на лес, банные комплексы с купелями, гриль-дом, электровелосипеды, рыбалка на частном озере Карпятник. Стоимость составляет от 6600 до 11000 в зависимости от дня недели и выбранного номера.
  • Country club: Уютные домики с панорамным видом для двоих и троих, большая lounge зона с бассейнами и лежаками, площадка для выгула собак, банные комплексы с купелями. Стоимость составляет от 7100 до 9500 рублей за сутки.
  • TRIP: Путешествие по разным уголкам мира в 13 домиках с панорамным видом, 4 банных комплексах, горячих купелях, увлекательных маршрутах на квадроциклах и снегоходах, гастрономическое путешествие в ресторане «Гриль и бутыль». Стоимость: от 7000 до 17700 тысяч.
  • «Лес» — идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в волшебную атмосферу дикой природы. 8 комфортабельных домиков с собственным патио и зоной барбекю расположены посреди леса, окруженные свежим воздухом и тишиной. В 5 минутах ходьбы от домиков находится «Сказочный лес». Стоимость за сутки: от 8200 до 15400 рублей.
  • VIP — предназначена для тех, кто ценит комфорт и роскошь. Большой коттедж на 120 кв. м. располагает всеми удобствами для комфортного отдыха: большая гостиная с электрокамином, кухонная и столовая зона, три спальни, два санузла, зона барбекю с грилем, а также баня-бочка (по заказу).

Адрес: поселок Чернолучье Омского района, улица Лесная, 5.

Также база отдыха предлагает прокатиться на квадроциклах. Стоимость зависит от выбранного маршрута — от 3900 до 5900 рублей, забронировать поездку необходимо на сайте заранее. Там необходимо выбрать интересующую для проживания локацию и забронировать на свободное время.

Фото: Яндекс.Карты

Эко-парк «Раздолье»

Если не хочется уезжать куда-то далеко, то в пределах города находится экопарк «Раздолье». Здесь чаще всего проводят мероприятия: дни рождения, корпоративы, свадьбы, юбилеи и другие банкеты. Гостям предлагают разнообразное меню, которое утверждается по ходу бронирования. Но также можно провести время с семьей, организовав поездку на выходные. При бронировании номера на сайте гостям предлагаются разные варианты на выбор. Здесь есть номера «Комфорт» и «Люкс», стоимость от 2950 до 9050 в зависимости от тарифа. Забронировать время можно на сайте.

Адрес базы отдыха: проспект Мира, 112A.

Также к бронированию предлагаются отдельные локации:

  • Домик рыбака. Вместимость: до 20 человек. Идеально для: дней рождения, корпоративов, небольших свадеб, детских праздников, просто отдыха на берегу озера. В стоимость входит: беседка с мангалом, аренда удочек, охраняемая парковка, услуги бара и кухни. Стоимость: от 1000 до 2000 за 1 час пребывания.
  • Домик лесника. Идеально подходит для дней рождения, корпоративов, детских праздников или просто для спокойного отдыха на природе. В стоимость входит: беседка с мангалом, аренда удочек, охраняемая парковка, услуги бара и кухни. Час стоит от 800 до 1400 рублей.
  • «Усадьба». Это просторная веранда в европейском стиле для компании до 40 человек. Идеально подходит для свадеб, дней рождения, корпоративов или просто отдыха на природе. В стоимость входит: беседка с мангалом, охраняемая парковка, услуги бара, кухни. Стоимость: до 63000 в зависимости от мероприятия.

Более подробно о тарифах можно узнать на официальном сайте базы отдыха.

Фото: Яндекс.Карты

База отдыха «Сказка»

«Сказка» известная база отдыха, расположенная в живописном сосновом бору. Здесь номера, система питания «Шведский стол», аквапарк и SPA-центр. Для детей здесь есть игропарк с шариковым бассейном, аниматорами и детским меню. База предлагает не только отдых, но и проведение свадеб, дней рождения и корпоративов с услугами детских аниматоров и другими атрибутами для праздников.

Адрес: Омский район, с. Чернолучье, ул. Курортная, 1а

Омичи могут забронировать номер на сайте, всего представлено 187 уютных номеров различных категорий и теплые коттеджи для комфортного проживания.

  • «Стандарт» от 8000 за ночь;
  • «Люкс» от 10 тысяч;
  • «Аква ДеЛюкс» от 13600;
  • Апартаменты от 36 тысяч;
  • Мини-коттедж от 30 тысяч.

На сайте можно выбрать множество других вариантов. Также база отдыха предлагает несколько видов бань, посещение веревочного парка, прокат велосипедов, аренду мангальных зон, посещение аквапарка.

Тарифы аквапарка:

В будние дни (ПН-ПТ):

  • 2 часа: 250 рублей (детский), 500 рублей (взрослый)
  • 3 часа: 300 рублей (детский), 650 рублей (взрослый)
  • Весь день (более 4 часов): 650 рублей (детский), 1100 рублей (взрослый)

В выходные дни (СБ-ВС):

  • 2 часа: 450 рублей (детский), 800 рублей (взрослый)
  • 3 часа: 500 рублей (детский), 900 рублей (взрослый)
  • Весь день (более 4 часов): 700 рублей (детский), 1300 рублей (взрослый)

Детский билет: для детей от 3 до 12 лет.

Взрослый билет: для посетителей старше 13 лет.

Более подробно о тарифах можно узнать на сайте базы отдыха.

Фото: Яндекс.Карты

База отдыха имени Карбышева

В Омской области примерно в 35 км от города, находится санаторий имени Карбышева, настоящий оазис оздоровления и активного отдыха для всей семьи. С 1957 года этот комплекс, расположенный в живописной парковой зоне, встречает гостей своим гостеприимством и широким спектром услуг. Санаторий имени Карбышева — это не просто место для лечения и отдыха, это еще и площадка для спортивных соревнований. Здесь проводятся летние и зимние спартакиады, турниры по различным видам спорта.

Адрес: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Карла Маркса, д. 161 — 223

Санаторий предлагает не только лечение, но и полноценный отдых. Вы можете пройти курс оздоровительных процедур, включая:

  • Диетотерапию: составление индивидуального рациона питания для поддержания здоровья.
  • Фитотерапию: оздоровление с помощью целебных трав.
  • Кислородный коктейль: для повышения жизненного тонуса и укрепления иммунитета.
  • Физиотерапию: восстановление организма с помощью различных физических воздействий.
  • Водолечение: применение воды в лечебных целях, от ванн до душа.
  • Сауну, инфракрасную кабину и фитобочку: для релаксации и снятия напряжения.

Также на территории санатория есть бассейн, стадион, зона пейнтбола, горки, каток и лыжи.

Стоимость проживания:

Санаторий имени Карбышева предлагает различные варианты размещения, чтобы каждый гость мог выбрать наиболее подходящий вариант

  • Стандарт 3-местный: от 3700 рублей за человека в сутки;
  • Полулюкс: от 4800 до 5700 рублей;
  • Люкс: от 5900 до 1100 тысяч рублей.

Лечебные программы и медуслуги оплачиваются отдельно, прайс можно посмотреть на сайте.

Фото: Яндекс.Карты

Загородный Apart Hotel Линкер Парк

В 17 километрах от города находится популярное для проведения свадеб, банкетов и торжеств место — «Линкер Парк».

Адрес: село Усть-Заостровка Омского района, улица Владимирская, 9.

Здесь часто проводят разные торжества. Это не место, где можно получить санаторно-курортное лечение, в основном его используют для проведения праздников и отдыха за городом на пару дней. Гостям предлагают приготовить ужин на мангале, попариться в бане и развлечь детей в детской комнате.

Стоимость номеров:

  • Двухместный номер: от 3280 до 4100;
  • Четырехместный номер: от 5680 до 7100;
  • WaldHaus с вместимостью до 7 человек: от 10 тысяч;
  • Полулюкс: от 5000 до 7600;
  • Коттедж с вместимостью до 20 человек: 36500 в выходные и 33000 в будни.

Дополнительные услуги:

  • Сауна (от 2600 до 3500 за час);
  • Гриль-хаус (от 1800 до 2500 за час);
  • Мангальные зоны (от 600 до тысячи).

Дополнительные зоны:

  • Шатер для проведения свадьбы (от 50 до 60 тысяч рублей);
  • Банкетный зал «Галерея Wood» (от 15 до 25 тысяч);
  • Ресторан для банкета (от 2500 на одного человека).

Подробнее о стоимости и условиях заселения можно узнать на сайте заведения.

Фото: Яндекс.Карты

База отдыха имени Покрышкина

Неподалеку от города в Чернолучинской зоне на берегу Иртыша в 50 километрах от города в сосновом бору находится база отдыха имени Покрышкина. Здесь несколько корпусов и двухэтажный коттедж, столовые и парковка.

Можно снять мангальную беседку, взять в прокат лыжи и велосипеды, поиграть на территории в футбол, покататься зимой на коньках. База предлагает варианты отдыха для семей и друзей.

Адрес: Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

Вокруг — живописные сосны и первозданная природа, а также белки, птицы и великолепные виды на реку.

В сентябре и октябре стоимость проживания здесь такая:

  • Стандартные номера, полюкс и люкс от 2500 до 2500 рублей
  • Апартаменты от 7 до 12 тысяч рублей
  • Коттедж от 14 тысяч рублей

Дополнительные услуги (стоимость указана примерная):

  • Мангальные зоны: от 500 до 2500 рублей за час
  • Бани и сауны: от 1000 до 2500
  • Теннис, лыжи, велосипед: от 150 до 500 рублей в зависимости от запроса
  • Бильярд, батуты, конференц-залы
  • Зона отдыха с костровой чашей

Стоимость всех услуг более подробно указана на сайте.

Фото: Яндекс.Карты

Cronwell Park Ника

В пределах города на Левом берегу находится Cronwell Park Ника. База отдыха также позиционирует себя как отель и место для проведения банкетов и праздников. Здесь часто можно увидеть, как молодожены празднуют свадьбы, а номера бронируют для первой брачной ночи.

Курортное место известно своей SPA-зоной, внушительным количеством саун, аква-центром и большим бассейном. Здесь также есть мангальные беседки, которые предлагают забронировать отдельно на сайте либо непосредственно по телефону.

Адрес: ул. Суворова, д. 110, Омск

Номер в Cronwell Park Ника обойдется в сумму от 3600 до 7600 рублей за сутки в зависимости от категории. Всего из здесь трое:

  • Стандарт от 2900 до 8400 рублей. Номера категории «Стандарт» расположены в 3 корпусе на 2, 3 и 4 этажах. Питание оплачивается дополнительно. В стоимость номера входит посещение SPA, фитнес-центра по одному часу.
  • Комфорт от 3300 до 8400. Он отличается от категории «Стандарт» безлимитным посещением фитнес-центра.
  • Бизнес от 3600 до 8400. Те же условия, что в «Стандарт», но более комфортабельные условия при заселении.
  • Супериор Ника от 4700 до до 8400. Условия такие же, что и выше, с более комфортабельным номером, в котором можно даже проводить фотосессии.
  • Семейный от 3300 до 8400. Те же условия, с другим интерьером.

Отдельных домиков и апартаментов здесь нет, все гости заселяются в отель. Заведение предлагает широкий выбор SPA программ стоимостью от 2500 рублей, массажи, физиолечение и услуги косметологии. Посетить здесь бассейн и банный комплекс можно за стоимость от 400 до 1300 за один час в зависимости от дня недели. Более подробно цены и условия можно уточнить на сайте заведения.

Фото: Яндекс.Карты

Ранее Город55, напомним, писал про самые интересные предложения среди оздоровительных направлений в Омской области. Это лечебные озера и санатории с возможностью поправить свое здоровье и даже омолодиться. Если ранее в пансионатах отдыхали люди зрелого возраста, то сейчас все чаще молодые омичи делают выбор в пользу здорового образа жизни.

Санатории и лечебные озера. Какие варианты оздоровительного туризма есть у омичей
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россия#Рыбалка#Новости#Омичи#Осень#Природа#Ягоды#Грибы#Все материалы авторов#Загородный отдых#Пикник#Базы отдыха#Отдых за городом
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