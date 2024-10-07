Базы отдыха: лучшие места для отдыха в Омской области в 2024 году

Если не хочется уезжать куда-то далеко, то в пределах города находится экопарк «Раздолье». Здесь чаще всего проводят мероприятия: дни рождения, корпоративы, свадьбы, юбилеи и другие банкеты. Гостям предлагают разнообразное меню, которое утверждается по ходу бронирования. Но также можно провести время с семьей, организовав поездку на выходные. При бронировании номера на сайте гостям предлагаются разные варианты на выбор. Здесь есть номера «Комфорт» и «Люкс», стоимость от 2950 до 9050 в зависимости от тарифа. Забронировать время можно на сайте.