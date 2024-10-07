Базы отдыха: лучшие места для отдыха в Омской области в 2024 году

Posted 7 октября, 06:00
Published 7 октября, 06:00
Modified 7 октября, 06:00
Updated 7 октября, 06:00
Пока в Омске еще не наступила зима, можно идеально провести время и отдохнуть на природе за городом, прогуляться по хвойному лесу, отметить день рождения и подлечить здоровье. Цены на размещение в санаториях и на турбазах сейчас более доступны, чем летом.
Предлагаем вместе подробно рассмотреть различные варианты загородного отдыха в Омской области и вместе выбрать тот, который идеально подойдет вашей семье. Можно забронировать место заранее, чтобы не пропустить осеннюю сказку.
Одна из самых молодых баз отдыха — экопарк «Малина», расположенный в получасе езды от Омска в селе Красноярка Омского района по улице Лесошкольная, 13а.
Варианты, которые можно забронировать на официальном сайте базы отдыха:
Еще одна известная база отдыха ForestHouse находится в 30 километрах от Омска. Курортный комплекс предлагает пять локаций для незабываемого отдыха и лесного праздника:
Адрес: поселок Чернолучье Омского района, улица Лесная, 5.
Также база отдыха предлагает прокатиться на квадроциклах. Стоимость зависит от выбранного маршрута — от 3900 до 5900 рублей, забронировать поездку необходимо на сайте заранее. Там необходимо выбрать интересующую для проживания локацию и забронировать на свободное время.
Если не хочется уезжать куда-то далеко, то в пределах города находится экопарк «Раздолье». Здесь чаще всего проводят мероприятия: дни рождения, корпоративы, свадьбы, юбилеи и другие банкеты. Гостям предлагают разнообразное меню, которое утверждается по ходу бронирования. Но также можно провести время с семьей, организовав поездку на выходные. При бронировании номера на сайте гостям предлагаются разные варианты на выбор. Здесь есть номера «Комфорт» и «Люкс», стоимость от 2950 до 9050 в зависимости от тарифа. Забронировать время можно на сайте.
Адрес базы отдыха: проспект Мира, 112A.
Также к бронированию предлагаются отдельные локации:
Более подробно о тарифах можно узнать на официальном сайте базы отдыха.
«Сказка» — известная база отдыха, расположенная в живописном сосновом бору. Здесь номера, система питания «Шведский стол», аквапарк и SPA-центр. Для детей здесь есть игропарк с шариковым бассейном, аниматорами и детским меню. База предлагает не только отдых, но и проведение свадеб, дней рождения и корпоративов с услугами детских аниматоров и другими атрибутами для праздников.
Адрес: Омский район, с. Чернолучье, ул. Курортная, 1а
Омичи могут забронировать номер на сайте, всего представлено 187 уютных номеров различных категорий и теплые коттеджи для комфортного проживания.
На сайте можно выбрать множество других вариантов. Также база отдыха предлагает несколько видов бань, посещение веревочного парка, прокат велосипедов, аренду мангальных зон, посещение аквапарка.
Тарифы аквапарка:
В будние дни (ПН-ПТ):
В выходные дни (СБ-ВС):
Детский билет: для детей от 3 до 12 лет.
Взрослый билет: для посетителей старше 13 лет.
Более подробно о тарифах можно узнать на сайте базы отдыха.
В Омской области примерно в 35 км от города, находится санаторий имени Карбышева, настоящий оазис оздоровления и активного отдыха для всей семьи. С 1957 года этот комплекс, расположенный в живописной парковой зоне, встречает гостей своим гостеприимством и широким спектром услуг. Санаторий имени Карбышева — это не просто место для лечения и отдыха, это еще и площадка для спортивных соревнований. Здесь проводятся летние и зимние спартакиады, турниры по различным видам спорта.
Адрес: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Карла Маркса, д. 161 — 223
Санаторий предлагает не только лечение, но и полноценный отдых. Вы можете пройти курс оздоровительных процедур, включая:
Также на территории санатория есть бассейн, стадион, зона пейнтбола, горки, каток и лыжи.
Стоимость проживания:
Санаторий имени Карбышева предлагает различные варианты размещения, чтобы каждый гость мог выбрать наиболее подходящий вариант
Лечебные программы и медуслуги оплачиваются отдельно, прайс можно посмотреть на сайте.
В 17 километрах от города находится популярное для проведения свадеб, банкетов и торжеств место — «Линкер Парк».
Адрес: село Усть-Заостровка Омского района, улица Владимирская, 9.
Здесь часто проводят разные торжества. Это не место, где можно получить санаторно-курортное лечение, в основном его используют для проведения праздников и отдыха за городом на пару дней. Гостям предлагают приготовить ужин на мангале, попариться в бане и развлечь детей в детской комнате.
Стоимость номеров:
Дополнительные услуги:
Дополнительные зоны:
Подробнее о стоимости и условиях заселения можно узнать на сайте заведения.
Неподалеку от города в Чернолучинской зоне на берегу Иртыша в 50 километрах от города в сосновом бору находится база отдыха имени Покрышкина. Здесь несколько корпусов и двухэтажный коттедж, столовые и парковка.
Можно снять мангальную беседку, взять в прокат лыжи и велосипеды, поиграть на территории в футбол, покататься зимой на коньках. База предлагает варианты отдыха для семей и друзей.
Адрес: Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.
Вокруг — живописные сосны и первозданная природа, а также белки, птицы и великолепные виды на реку.
В сентябре и октябре стоимость проживания здесь такая:
Дополнительные услуги (стоимость указана примерная):
Стоимость всех услуг более подробно указана на сайте.
В пределах города на Левом берегу находится Cronwell Park Ника. База отдыха также позиционирует себя как отель и место для проведения банкетов и праздников. Здесь часто можно увидеть, как молодожены празднуют свадьбы, а номера бронируют для первой брачной ночи.
Курортное место известно своей SPA-зоной, внушительным количеством саун, аква-центром и большим бассейном. Здесь также есть мангальные беседки, которые предлагают забронировать отдельно на сайте либо непосредственно по телефону.
Адрес: ул. Суворова, д. 110, Омск
Номер в Cronwell Park Ника обойдется в сумму от 3600 до 7600 рублей за сутки в зависимости от категории. Всего из здесь трое:
Отдельных домиков и апартаментов здесь нет, все гости заселяются в отель. Заведение предлагает широкий выбор SPA программ стоимостью от 2500 рублей, массажи, физиолечение и услуги косметологии. Посетить здесь бассейн и банный комплекс можно за стоимость от 400 до 1300 за один час в зависимости от дня недели. Более подробно цены и условия можно уточнить на сайте заведения.
Ранее Город55, напомним, писал про самые интересные предложения среди оздоровительных направлений в Омской области. Это лечебные озера и санатории с возможностью поправить свое здоровье и даже омолодиться. Если ранее в пансионатах отдыхали люди зрелого возраста, то сейчас все чаще молодые омичи делают выбор в пользу здорового образа жизни.