Путешествия

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Октябрь
От суеты к тишине: почему россияне выбирают болотные экскурсии
30 октября, 09:50
Количество уникальных пользователей из Омска на платформе NUUM выросло на 62%
21 октября, 05:46
Везде как дома. Омич создал настоящий дом на колесах из обычного прицепа
13 октября, 13:14
Внезапные 100 миллионов. Омичи поделились, на что потратили бы крупный выигрыш
11 октября, 10:23
Сентябрь
2 тысячи новых случаев? Омичи стремительно заражаются и умирают от коронавируса
17 сентября, 08:01
Вынесли представления. В Омске потопом возле ТЭЦ-5 заинтересовалась прокуратура
13 сентября, 02:32
Туристка рассказала, почему Абхазия не подойдет для «культурного» отдыха
12 сентября, 09:55
Эксперт рассказал, как туристам избежать проблем из-за закрытия московских аэропортов
12 сентября, 09:55
Турция оказалась на грани туристического «бойкота» из-за взлетевших цен на отдых
11 сентября, 10:49
Туристка рассказала, как дешево отдохнуть в Дубае
Туристка Алина впервые провела летний отдых в Дубае и поделилась впечатлениями, она уверяет, поездку в ОАЭ может позволить себе человек с любым бюджетом.
11 сентября, 10:45
Туристам рассказали, где в этом году дешево отдохнуть зимой
Эксперты рассказали туристам о вариантах бюджетного отдыха, которые будут доступны этой зимой. В список вошли Псков, Москва, Архангельск и другие.
10 сентября, 11:19
Эксперты рассказали, как быстро оформить загранпаспорт в 2024 году
10 сентября, 09:47
«Везде невкусно». Туристка рассказала, почему больше не поедет отдыхать в Витязево
9 сентября, 10:30
Туристам напомнили, какие аэропорты на юге России закрыты в 2024 году
После начала СВО в 2022 году в городах южной части России закрыли 10 аэропортов, среди них Краснодарский, Воронежский, Курский и другие.
9 сентября, 09:06
Омичи смогут уехать в Екатеринбург на скоростной «Ласточке»
6 сентября, 13:45
Стало известно, где россияне проводят летний отпуск
Эксперты назвали города, которые этим летом приняли наибольшее количество туристов. В лидерах оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
5 сентября, 11:15
В России запустят первый железнодорожный тур по сибирским регионам
Омск станет началом первого тура по регионам СФО, поезд отправится по маршруту: Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск.
5 сентября, 11:14
«Отдых не для слабонервных». Турист рассказал, почему ни за что не вернется в Абхазию
Турист из России отдыхал в Абхазии семь раз и рассказал о деталях, которые стоит знать каждому, кто желает провести здесь отпуск.
4 сентября, 11:32
Туристам рассказали, какую еду можно брать с собой на борт самолета
Часто пассажиры авиарейсов проносят на борт самолета еду, особенно это касается долгих перелетов. Однако не все продукты можно брать с собой. На что распространяются ограничения — расскажем в материале.
4 сентября, 10:49
Эксперт назвал стоимость осеннего отдыха в Сочи
4 сентября, 10:48

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