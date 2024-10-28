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Posted 28 октября, 13:37

Published 28 октября, 13:37

Modified 28 октября, 13:41

Updated 28 октября, 13:41

Власти потратят 43 млн рублей на капремонт моста в Усть-Ишимском районе после паводка

Власти потратят 43 млн рублей на капремонт моста в Усть-Ишимском районе после паводка

28 октября 2024, 13:37
Фото: 1MI
Полностью восстановить мост через реку Тентис планируется за семь с половиной месяцев.

Омское УДХБ начало поиски подрядчика, который займется капитальным ремонтом моста через реку Тентис в Усть-Ишимском районе (км 30+750 автодороги Усть-Ишим — Фокино). Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Согласно контракту, бригады подрядчика, который победит в конкурсе, должны начать ремонт объекта 1 марта 2025 года, а закончить — 15 октября. За работу заказчик готов заплатить 43,632 млн рублей. При этом гарантия на мост составит восемь лет.

Напомним, что этой весной Усть-Ишимский район столкнулся с масштабным затоплением во время паводка. Под воду уходили дороги, дома и даже животные, которых вовремя не смоги вывезти из населенного пункта.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Строительство#Строительство моста#Новости#Строители
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