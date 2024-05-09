«Оградки плавают». Как выглядит затопленный район в Омской области

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Читатель Города55 из Усть-Ишимского района рассказал о ситуации с половодьем. Деревню Ашеваны затопило ночью 8 мая.
«Оградки плавают. Сруб чей-то поплыл. Вода все жестче и жестче прибывает», — сообщил читатель.
Местный житель также поделился видео из затопленного населенного пункта. По деревне сельчанин теперь передвигается на лодке.
Также затопленным остается село Слободчики. В Усть-Ишимском районе людей эвакуируют из затопленных населенных пунктов. На реке Ишим с помощью мешков с грунтом укрепляют дамбу.