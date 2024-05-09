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Published Сегодня, 07:55

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Деревня Ашеваны

«Оградки плавают». Как выглядит затопленный район в Омской области

9 мая 2024, 07:55
Фото: Предоставлено Городу55
Деревня Ашеваны

Омичи поделились кадрами с затопленного Усть-Ишимского района

По деревне Ашеваны сейчас можно передвигаться только на лодке.

Читатель Города55 из Усть-Ишимского района рассказал о ситуации с половодьем. Деревню Ашеваны затопило ночью 8 мая.

«Оградки плавают. Сруб чей-то поплыл. Вода все жестче и жестче прибывает», — сообщил читатель.

Местный житель также поделился видео из затопленного населенного пункта. По деревне сельчанин теперь передвигается на лодке.

Также затопленным остается село Слободчики. В Усть-Ишимском районе людей эвакуируют из затопленных населенных пунктов. На реке Ишим с помощью мешков с грунтом укрепляют дамбу.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео
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