Отправили зимовать в тепло. В мэрии объяснили, почему пропали туи в центре Омска

Тем не менее, центр города без украшений не останется. Как уже писал Город55, возле здания правительства к Новому году установят елочку для омичей. Также в сквере имени Дзержинского украшают фонтан, который начнет работать в ноябре. А главная городская елка состоится в Омской крепости.