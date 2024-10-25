Отправили зимовать в тепло. В мэрии объяснили, почему пропали туи в центре Омска

Posted 25 октября, 07:55
Published 25 октября, 07:55
Modified 25 октября, 08:01
Updated 25 октября, 08:01
В центре города неподалеку от кинотеатра «Маяковский» и здания правительства находится всем известное здание омского УФСБ. Территория здания была украшения цветочными композициями в кашпо, которые радовали омичей своим видом.
Однако в настоящее деревья куда-то пропали. Как рассказали Городу55 в омской администрации, их никто не украл. Туи увезли на зимовку в питомник, где они не замерзнут и будут прекрасно себя чувствовать.
Тем не менее, центр города без украшений не останется. Как уже писал Город55, возле здания правительства к Новому году установят елочку для омичей. Также в сквере имени Дзержинского украшают фонтан, который начнет работать в ноябре. А главная городская елка состоится в Омской крепости.