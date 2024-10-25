gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 07:55

Published 25 октября, 07:55

Modified 25 октября, 08:01

Updated 25 октября, 08:01

Иллюстрация

Отправили зимовать в тепло. В мэрии объяснили, почему пропали туи в центре Омска

25 октября 2024, 07:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

У здания омского ФСБ пропали туи, которые «высадили» пару месяцев назад

Деревца находились в кашпо, их не пришлось выкапывать. Цветы бережно перевезли в питомник.

В центре города неподалеку от кинотеатра «Маяковский» и здания правительства находится всем известное здание омского УФСБ. Территория здания была украшения цветочными композициями в кашпо, которые радовали омичей своим видом.

Однако в настоящее деревья куда-то пропали. Как рассказали Городу55 в омской администрации, их никто не украл. Туи увезли на зимовку в питомник, где они не замерзнут и будут прекрасно себя чувствовать.

Тем не менее, центр города без украшений не останется. Как уже писал Город55, возле здания правительства к Новому году установят елочку для омичей. Также в сквере имени Дзержинского украшают фонтан, который начнет работать в ноябре. А главная городская елка состоится в Омской крепости.

На этот раз замена. В Омской крепости установят 15-метровую искусственную елку
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Деревья#Новый год#Омская крепость#Администрация#Новости#Фонтан#Украшения#Городская елка#УФСБ#Сквер имени Дзержинского
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика