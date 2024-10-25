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УФСБ

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2024
Отправили зимовать в тепло. В мэрии объяснили, почему пропали туи в центре Омска
25 октября, 07:55
ГК «Титан» инициировала возбуждение уголовного дела о хищении более 1,6 млрд рублей
15 октября, 08:27
Приехал из Оренбурга. На должность руководителя омского ФСБ назначили новое лицо
25 сентября, 05:56
С тайниками в лесах: в Омской области раскрыли крупную нарколабораторию
16 сентября, 06:45
300 тысяч. В Омске заместитель директора «Почты России» получила срок за взятку
4 сентября, 05:13
Жалоба не сработала. Омич получил 15 лет колонии за серию поджогов автомобилей
15 августа, 04:52
Владимир Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области
7 августа, 13:24
Сохраняйте спокойствие. Омские силовики запланировали антитеррористические учения
Учения пройдут в Ленинском и Октябрьском округах, а также в Любинском районе.
28 февраля, 04:26
Молодого омича отправили в СИЗО за попытку примкнуть к террористам и ВСУ
22 февраля, 08:26
Наказание за обнаженку. Омич оголился перед зданием УФСБ
Центральный районный суд Омска рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города. По информации от пресс-службы судов Омской области, его обвиняли в хулиганстве.
30 января, 04:20
2023
Передали для нужд СВО. На границе Омской области изъяли партию беспилотников
Летательные аппараты не были указаны в декларации.
19 сентября 2023, 07:47
Грозит «уголовка». В Омской области задержали браконьеров за незаконную рыбалку
Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.
17 августа 2023, 06:02
Профессора омского политеха осудили за мошенничество на 1,4 млн рублей
11 августа 2023, 06:21
Начальники одного из омских МФЦ два года получали зарплату за фиктивных работников
Сумма ущерба составила больше 1,1 млн рублей. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.
29 мая 2023, 08:30
На омской стройке задержали 81 нелегального мигранта
На нарушителей составили административные протоколы.
20 апреля 2023, 07:07
Омичей предупредили о ненастоящем нападении на школу
Сотрудники регионального УФСБ снимут ролик об общественной безопасности.
4 апреля 2023, 09:43
В Омске ФСБ поймает «террористов» в учебных заведениях
В плановых учениях задействуют представителей местного самоуправления и омских силовиков.
23 марта 2023, 07:56

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