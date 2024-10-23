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Posted 23 октября, 04:47

Published 23 октября, 04:47

Modified 23 октября, 04:50

Updated 23 октября, 04:50

В Омске засияет новогодними огнями фонтан в сквере Дзержинского

Яркое световое шоу. В Омске монтируют подсветку для фонтана в сквере Дзержинского

23 октября 2024, 04:47
Фото: Телеграм-канал мэра Омска

В Омске засияет новогодними огнями фонтан в сквере Дзержинского

Работы продлятся около двух недель. По желанию омичей подсветку могут зажечь уже в ноябре.

Омск продолжает готовиться к Новому году: как рассказал мэр Омска, на фонтане в сквере Дзержинского засияют знакомые омичам новогодние огоньки. Монтаж светового оборудования уже начался. Работы продлятся около двух недель.

Омичи могут высказать свои пожелания по срокам включения светового шоу. Возможно, фонтан заработает в зимнем режиме уже в ноябре, как и в прошлом году. Мэр также намекнул о планах преобразить к Новому году и другие городские фонтаны.

Как уже писал Город55, работы по подготовке города к Новому году идут полным ходом. На территории Омской крепости установят огромную ель стоимостью 3 миллиона рублей. Предыдущие ели разместят в других точках города. Также Омск посетит поезд с настоящим Дедом Морозом.

На этот раз замена. В Омской крепости установят 15-метровую искусственную елку
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#Кристина Антоносян#Омск#Новый год#Новости#Фонтан#Ель#Световое шоу#Монтаж#Новый год 2025
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