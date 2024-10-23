Яркое световое шоу. В Омске монтируют подсветку для фонтана в сквере Дзержинского

Posted 23 октября, 04:47
Published 23 октября, 04:47
Modified 23 октября, 04:50
Updated 23 октября, 04:50
Омск продолжает готовиться к Новому году: как рассказал мэр Омска, на фонтане в сквере Дзержинского засияют знакомые омичам новогодние огоньки. Монтаж светового оборудования уже начался. Работы продлятся около двух недель.
Омичи могут высказать свои пожелания по срокам включения светового шоу. Возможно, фонтан заработает в зимнем режиме уже в ноябре, как и в прошлом году. Мэр также намекнул о планах преобразить к Новому году и другие городские фонтаны.
Как уже писал Город55, работы по подготовке города к Новому году идут полным ходом. На территории Омской крепости установят огромную ель стоимостью 3 миллиона рублей. Предыдущие ели разместят в других точках города. Также Омск посетит поезд с настоящим Дедом Морозом.