gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 13:31

Published 25 октября, 13:31

Modified 25 октября, 13:35

Updated 25 октября, 13:35

Омичей предупредили об изменении погоды в ближайшие дни

Омичей предупредили об изменении погоды в ближайшие дни

25 октября 2024, 13:31
Фото: 1MI
По данным синоптиков, скоро регион накроет дождь и сильный ветер.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз на выходные дни в Омской области. Согласно ему, завтра, 26 октября, температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, а днем поднимется до +6…+11. На протяжении суток будут идти дожди, в отдельных районах возможен туман. Также в этот день стоит ожидать сильного ветра порывами до 12 м/с.

В воскресенье, 27 октября, ночью воздух прогреется лишь до -1…+4 градусов, а днем — до +4…+9 градусов. Сохранятся осадки и ветер.

Ранее Город55 рассказывал, какой погода ждет омичей 4 ноября.

Стало известно, когда в Омской области ляжет снег
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Изменение погоды#Погода осенью#Погодные условия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика