Омичей предупредили об изменении погоды в ближайшие дни

Posted 25 октября, 13:31
Published 25 октября, 13:31
Modified 25 октября, 13:35
Updated 25 октября, 13:35
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз на выходные дни в Омской области. Согласно ему, завтра, 26 октября, температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, а днем поднимется до +6…+11. На протяжении суток будут идти дожди, в отдельных районах возможен туман. Также в этот день стоит ожидать сильного ветра порывами до 12 м/с.
В воскресенье, 27 октября, ночью воздух прогреется лишь до -1…+4 градусов, а днем — до +4…+9 градусов. Сохранятся осадки и ветер.
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