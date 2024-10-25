Омичей предупредили об изменении погоды в ближайшие дни

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз на выходные дни в Омской области. Согласно ему, завтра, 26 октября, температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, а днем поднимется до +6…+11. На протяжении суток будут идти дожди, в отдельных районах возможен туман. Также в этот день стоит ожидать сильного ветра порывами до 12 м/с.