Праздник под облаками: какая погода ждет омичей 4 ноября

Posted 22 октября, 10:31
Published 22 октября, 10:31
Modified 22 октября, 10:33
Updated 22 октября, 10:33
В преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, омичи могут ожидать облачную погоду с прояснениями. Согласно данным сайта «Ventusky», температура воздуха в ночь с 3 на 4 ноября составит около нуля градусов. Днем 4 ноября также ожидается от нуля до четырех градусов, что может повлиять на планы жителей города, желающих отметить этот важный праздник на свежем воздухе.
Во вторник, 5 ноября, ожидается небольшое потепление. Столбик термометра поднимется до +2 градусов, что создаст более комфортные условия для прогулок и участия в праздничных мероприятиях. Похожие температурные показатели сохранятся и в среду и четверг, что позволит омичам насладиться осенними пейзажами и провести время на улице.
Напомним, что в конце октября ожидается снижение температуры до +1… +4 градуса. Хотя ноябрь считается осенним месяцем, в Омской области прогнозируется похолодание.