Праздник под облаками: какая погода ждет омичей 4 ноября

В преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, омичи могут ожидать облачную погоду с прояснениями. Согласно данным сайта «Ventusky», температура воздуха в ночь с 3 на 4 ноября составит около нуля градусов. Днем 4 ноября также ожидается от нуля до четырех градусов, что может повлиять на планы жителей города, желающих отметить этот важный праздник на свежем воздухе.