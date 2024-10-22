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Posted 22 октября, 10:31

Published 22 октября, 10:31

Modified 22 октября, 10:33

Updated 22 октября, 10:33

Омичам озвучили предварительный прогноз погоды на День народного единства

Праздник под облаками: какая погода ждет омичей 4 ноября

22 октября 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney

Омичам озвучили предварительный прогноз погоды на День народного единства

Омичи встретят День народного единства с прохладной погодой — столбик термометра в этот день будет колебаться от нуля до четырех градусов. Однако уже с 5 ноября ожидается небольшое потепление.

В преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, омичи могут ожидать облачную погоду с прояснениями. Согласно данным сайта «Ventusky», температура воздуха в ночь с 3 на 4 ноября составит около нуля градусов. Днем 4 ноября также ожидается от нуля до четырех градусов, что может повлиять на планы жителей города, желающих отметить этот важный праздник на свежем воздухе.

Фото: Скриншот с сайта «Ventusky»

Во вторник, 5 ноября, ожидается небольшое потепление. Столбик термометра поднимется до +2 градусов, что создаст более комфортные условия для прогулок и участия в праздничных мероприятиях. Похожие температурные показатели сохранятся и в среду и четверг, что позволит омичам насладиться осенними пейзажами и провести время на улице.

Напомним, что в конце октября ожидается снижение температуры до +1… +4 градуса. Хотя ноябрь считается осенним месяцем, в Омской области прогнозируется похолодание.

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#Екатерина Тараленко#Погода#Омск#Омская область#Россия#Потепление#Мероприятия#Новости#День народного единства#Прогноз
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