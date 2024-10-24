Стало известно, когда в Омской области ляжет снег

Posted 24 октября, 07:35
Published 24 октября, 07:35
Modified 24 октября, 07:37
Updated 24 октября, 07:37
Ближайшие дни, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в Омской области будет достаточно тепло. Температура днем будет в пределах +6… +12 градусов, ожидаются ветер до 15-20 м/с и местами дождь.
По прогнозу сервиса Ventusky, на следующей неделе в регионе похолодает. Дневная температура воздуха с 28 октября по 3 ноября будет в пределах +2… +7 градусов. Также в течение недели ожидаются дожди со снегом, практически каждый день будет облачно. А к воскресенью, 3 ноября, на Омскую область обрушится сильный снежный циклон и опустится туман. Местами по региону выпадет до трех миллиметров осадков.
По предварительному прогнозу, с 5 ноября температура воздуха днем будет стабильно минусовой.