Стало известно, когда в Омской области ляжет снег

По прогнозу сервиса Ventusky, на следующей неделе в регионе похолодает. Дневная температура воздуха с 28 октября по 3 ноября будет в пределах +2… +7 градусов. Также в течение недели ожидаются дожди со снегом, практически каждый день будет облачно. А к воскресенью, 3 ноября, на Омскую область обрушится сильный снежный циклон и опустится туман. Местами по региону выпадет до трех миллиметров осадков.