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Posted 24 октября, 07:35

Published 24 октября, 07:35

Modified 24 октября, 07:37

Updated 24 октября, 07:37

Стало известно, когда в Омской области ляжет снег

Стало известно, когда в Омской области ляжет снег

24 октября 2024, 07:35
Фото: 1MI
На следующей неделе погода готовим омичам несколько сюрпризов.

Ближайшие дни, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в Омской области будет достаточно тепло. Температура днем будет в пределах +6… +12 градусов, ожидаются ветер до 15-20 м/с и местами дождь.

По прогнозу сервиса Ventusky, на следующей неделе в регионе похолодает. Дневная температура воздуха с 28 октября по 3 ноября будет в пределах +2… +7 градусов. Также в течение недели ожидаются дожди со снегом, практически каждый день будет облачно. А к воскресенью, 3 ноября, на Омскую область обрушится сильный снежный циклон и опустится туман. Местами по региону выпадет до трех миллиметров осадков.

Фото: Ventusky

По предварительному прогнозу, с 5 ноября температура воздуха днем будет стабильно минусовой.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Туман#Дождь#Ветер#Прогноз#Температура воздуха
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