Затопленный отходами подвал, массовое ДТП с фурами и смерть на свадьбе. Омск сегодня

Posted 24 октября, 14:51
Published 24 октября, 14:51
Modified 24 октября, 14:56
Updated 24 октября, 14:56
Новость №1. Омичи бьют тревогу из-за многоэтажки на Красном Пути, утопающей в фекалиях
Жители одного из домов на Красном Пути рассказали о серьезных проблемах с канализацией. Дело в том, что строение не подключено к городской канализации напрямую, из-за чего все отходы смываются в большую сточную яму. Из этой ямы два насоса толкают нечистоты до основной ветки канализации. Однако недавно один из них сломался и струи фекалий начали заливать подвал.
Новость №2. На трассе в Омской области столкнулись семь фур и две легковушки
Сегодня днем на трассе Тюмень-Омск случилось массовое ДТП. На 568 километре автодороги, в Любинском районе, столкнулись семь фур и две легковушки. В результате пострадали трое человек, сейчас они находятся в больнице с разными травами. По факту аварии проводит проверку прокуратура.
Новость №3. В Омске жениху грозит 9 лет тюрьмы за смерть гостя на свадьбе
В Омске свадебный конфликт перерос в трагедию. Во время праздника жених поссорился с буйным гостем и решил «вывести его на свежий воздух». На улице произошла драка, во время которой молодожен дважды ударил знакомого в живот и спину. Потерпевший умер от травм через три дня в больнице. Теперь обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы.