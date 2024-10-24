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Posted 24 октября, 14:51

Published 24 октября, 14:51

Modified 24 октября, 14:56

Updated 24 октября, 14:56

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Затопленный отходами подвал, массовое ДТП с фурами и смерть на свадьбе. Омск сегодня

24 октября 2024, 14:51
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи бьют тревогу из-за многоэтажки на Красном Пути, утопающей в фекалиях

Жители одного из домов на Красном Пути рассказали о серьезных проблемах с канализацией. Дело в том, что строение не подключено к городской канализации напрямую, из-за чего все отходы смываются в большую сточную яму. Из этой ямы два насоса толкают нечистоты до основной ветки канализации. Однако недавно один из них сломался и струи фекалий начали заливать подвал.

«Мы тонем в нечистотах»: Омичи пожаловались на затопляемый фекалиями дом
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Новость №2. На трассе в Омской области столкнулись семь фур и две легковушки

Сегодня днем на трассе Тюмень-Омск случилось массовое ДТП. На 568 километре автодороги, в Любинском районе, столкнулись семь фур и две легковушки. В результате пострадали трое человек, сейчас они находятся в больнице с разными травами. По факту аварии проводит проверку прокуратура.

Пострадали трое. На трассе «Тюмень-Омск» произошло жуткое массовое ДТП
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Новость №3. В Омске жениху грозит 9 лет тюрьмы за смерть гостя на свадьбе

В Омске свадебный конфликт перерос в трагедию. Во время праздника жених поссорился с буйным гостем и решил «вывести его на свежий воздух». На улице произошла драка, во время которой молодожен дважды ударил знакомого в живот и спину. Потерпевший умер от травм через три дня в больнице. Теперь обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы.

Свадьба с печальным концом: в Омске жених обвиняется в умышленном убийстве
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