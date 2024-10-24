Затопленный отходами подвал, массовое ДТП с фурами и смерть на свадьбе. Омск сегодня

Жители одного из домов на Красном Пути рассказали о серьезных проблемах с канализацией. Дело в том, что строение не подключено к городской канализации напрямую, из-за чего все отходы смываются в большую сточную яму. Из этой ямы два насоса толкают нечистоты до основной ветки канализации. Однако недавно один из них сломался и струи фекалий начали заливать подвал.