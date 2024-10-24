Пострадали трое. На трассе «Тюмень-Омск» произошло жуткое массовое ДТП

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые начали расследование обстоятельств инцидента. По предварительным данным, среди пострадавших оказались два мужчины и одна женщина, чьи личности в настоящее время устанавливаются. Информация о состоянии здоровья пострадавших пока не раскрыта, однако известно, что они были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.