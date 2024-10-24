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Posted 24 октября, 10:42

Published 24 октября, 10:42

Modified 24 октября, 10:44

Updated 24 октября, 10:44

На трассе в Омской области произошло жуткое массовое ДТП с грузовиками

Пострадали трое. На трассе «Тюмень-Омск» произошло жуткое массовое ДТП

24 октября 2024, 10:42
Фото: Канал УМВД России по Омской области

На трассе в Омской области произошло жуткое массовое ДТП с грузовиками

Сотрудники ГИБДД начали расследование после того, как на 568 километре трассы «Тюмень-Омск» произошло серьезное ДТП с участием семи грузовиков и двух легковых автомобилей.

Сегодня в 13:07 по местному времени в дежурную часть отдела МВД России по Любинскому району поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на 568 километре федеральной трассы «Тюмень-Омск». В результате столкновения, в котором участвовали девять транспортных средств — семь грузовых и два легковых автомобиля — пострадали три человека.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые начали расследование обстоятельств инцидента. По предварительным данным, среди пострадавших оказались два мужчины и одна женщина, чьи личности в настоящее время устанавливаются. Информация о состоянии здоровья пострадавших пока не раскрыта, однако известно, что они были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Фото: Канал УМВД России по Омской области

Прокуратура Любинского района взяла под контроль ход проверки, направленной на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В связи с аварией на данном участке автодороги было организовано реверсивное движение, чтобы обеспечить безопасность остальных участников дорожного движения. Госавтоинспекторы активно работают на месте происшествия, регулируя движение и помогая водителям безопасно проехать мимо места ДТП.

Напомним, что ранее вблизи поселка Большие Поля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика КАМАЗ и велосипедиста. По предварительной информации, велосипедист выехал на проезжую часть, что привело к смертельному столкновению.

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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Пострадавшие#Авария#ГИБДД#Расследование#Новости#Любинский район#Тюмень-Омск
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