Пострадали трое. На трассе «Тюмень-Омск» произошло жуткое массовое ДТП

Posted 24 октября, 10:42
Published 24 октября, 10:42
Modified 24 октября, 10:44
Updated 24 октября, 10:44
Сегодня в 13:07 по местному времени в дежурную часть отдела МВД России по Любинскому району поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на 568 километре федеральной трассы «Тюмень-Омск». В результате столкновения, в котором участвовали девять транспортных средств — семь грузовых и два легковых автомобиля — пострадали три человека.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые начали расследование обстоятельств инцидента. По предварительным данным, среди пострадавших оказались два мужчины и одна женщина, чьи личности в настоящее время устанавливаются. Информация о состоянии здоровья пострадавших пока не раскрыта, однако известно, что они были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
Прокуратура Любинского района взяла под контроль ход проверки, направленной на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
В связи с аварией на данном участке автодороги было организовано реверсивное движение, чтобы обеспечить безопасность остальных участников дорожного движения. Госавтоинспекторы активно работают на месте происшествия, регулируя движение и помогая водителям безопасно проехать мимо места ДТП.
Напомним, что ранее вблизи поселка Большие Поля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика КАМАЗ и велосипедиста. По предварительной информации, велосипедист выехал на проезжую часть, что привело к смертельному столкновению.