Несмотря на разговоры о поджогах: в Омске утвердили новые нормативы на парковки

В Омском городском Совете сегодня, 23 октября, прошло очередное пленарное заседание. В повестке был в том числе вопрос об автостоянках. Город55 уже писал, что депарх предлагает изменить норматив по парковкам в границах земельного участка, на котором строится многоквартирный дом: сейчас существует единая норма, 50%, и чиновники предложили понизить ее до 30%, а для зон точечной застройки повысить до 70%.