Несмотря на разговоры о поджогах: в Омске утвердили новые нормативы на парковки

Posted 23 октября, 09:18
Published 23 октября, 09:18
Modified 23 октября, 09:20
Updated 23 октября, 09:20
В Омском городском Совете сегодня, 23 октября, прошло очередное пленарное заседание. В повестке был в том числе вопрос об автостоянках. Город55 уже писал, что депарх предлагает изменить норматив по парковкам в границах земельного участка, на котором строится многоквартирный дом: сейчас существует единая норма, 50%, и чиновники предложили понизить ее до 30%, а для зон точечной застройки повысить до 70%.
В профильном комитете эту инициативу раскритиковали, увидев в ней неоправданные послабления для крупных застройщиков. Некоторые депутаты констатировали, что парковок в жилых зонах и без того не хватает, а ухудшение ситуации может привести к полноценным «дворовым войнам» с поджогами машин. Участники обсуждения договорились о дополнительной встрече, на которой мэрия обещала предоставить дополнительные данные.
Встреча действительно состоялась. Спикер фракции «Единой России» Сергей Дроздов рассказал к тому же, что депутаты-единороссы обсуждали проблему вчера, 22 октября, и выработали ряд дополнительных поправок. С учетом этих изменений предложение депарха было одобрено: норматив по вместительности парковок в одних случаях будет снижен до 30%, в других будет увеличен до 70%.
Отметим, что проблема парковок приобретает для Омска все большую остроту. Сегодня мы писали о том, что из-за «транспортного коллапса» в районе поликлиники №11 звучат даже предложения вырубить березовую рощу под автостоянку.