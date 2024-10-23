gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 09:18

Published 23 октября, 09:18

Modified 23 октября, 09:20

Updated 23 октября, 09:20

В Омске утвердили новые нормативы на парковки в жилой зоне

Несмотря на разговоры о поджогах: в Омске утвердили новые нормативы на парковки

23 октября 2024, 09:18
Фото: 1MI

В Омске утвердили новые нормативы на парковки в жилой зоне

Теперь жителей новостроек будут обеспечивать машиноместами всего на 30% вместо 50.

В Омском городском Совете сегодня, 23 октября, прошло очередное пленарное заседание. В повестке был в том числе вопрос об автостоянках. Город55 уже писал, что депарх предлагает изменить норматив по парковкам в границах земельного участка, на котором строится многоквартирный дом: сейчас существует единая норма, 50%, и чиновники предложили понизить ее до 30%, а для зон точечной застройки повысить до 70%.

В профильном комитете эту инициативу раскритиковали, увидев в ней неоправданные послабления для крупных застройщиков. Некоторые депутаты констатировали, что парковок в жилых зонах и без того не хватает, а ухудшение ситуации может привести к полноценным «дворовым войнам» с поджогами машин. Участники обсуждения договорились о дополнительной встрече, на которой мэрия обещала предоставить дополнительные данные.

Встреча действительно состоялась. Спикер фракции «Единой России» Сергей Дроздов рассказал к тому же, что депутаты-единороссы обсуждали проблему вчера, 22 октября, и выработали ряд дополнительных поправок. С учетом этих изменений предложение депарха было одобрено: норматив по вместительности парковок в одних случаях будет снижен до 30%, в других будет увеличен до 70%.

Отметим, что проблема парковок приобретает для Омска все большую остроту. Сегодня мы писали о том, что из-за «транспортного коллапса» в районе поликлиники №11 звучат даже предложения вырубить березовую рощу под автостоянку.

За 10 лет не продвинулись совсем: омские депутаты снова вспомнили о платных парковках
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Депарх#Парковки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика