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Депарх

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Несмотря на разговоры о поджогах: в Омске утвердили новые нормативы на парковки
23 октября, 09:18
Инсайд: новым главой омского депарха станет главный архитектор
26 июля, 10:41
В Омске совместят должности главного архитектора и главы депарха
9 июля, 09:35
У строителя омского крематория истек срок разрешения
19 июня, 08:23
«Ответили классно, но непонятно»: в Омском горсовете вспомнили про парковки
21 марта, 11:14
В центре Омска нашли новые площадки для парковок
18 марта, 11:46
КЦ «Рубин» через суд потребовал от омского депарха забрать у него полгектара земли
17 января, 10:46
2023
Компания Авдошиных проиграла судебную тяжбу с омским депархом
27 октября 2023, 11:20
Первого замдиректора омского депарха хотят наделить правом «мотивированного отказа»
11 августа 2023, 10:37
На Левобережье Омска построили новый цех рыбзавода
Площадь нового производственного цеха составляет более 3 тысяч квадратных метров.
24 февраля 2023, 03:30
Глава омского депарха — депутатам: «Детсад над бомбоубежищем — это на крайний случай»
8 февраля 2023, 09:30

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