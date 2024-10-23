«Готовы рассмотреть»: в Омске предложили вырубить березовую рощу ради парковки

Отметим, что в Омске действительно существуют очень серьезные проблемы с парковками, причем в городском Совете совсем недавно признали, что 10 лет практически ничего не делалось для решения. Автомобилей становится все больше, и паркуют их во многих случаях где придется: на газонах, на тротуарах, на остановках и пешеходных переходах. Автовладельцы называют это «вынужденной мерой», считая себя жертвами бездействия властей. С другой стороны, звучит мнение о том, что главная проблема — низкий уровень водительской культуры и недостаточно энергичная борьба специалистов (из ГИБДД и администрации) с нарушителями, из-за чего автомобилисты могут экономить время и силы, бросая машину совсем рядом с пунктом назначения.