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Posted 23 октября, 06:41

Published 23 октября, 06:41

Modified 23 октября, 06:43

Updated 23 октября, 06:43

В Омске предложили вырубить березовую рощу ради автостоянки

«Готовы рассмотреть»: в Омске предложили вырубить березовую рощу ради парковки

23 октября 2024, 06:41
Фото: 1MI

В Омске предложили вырубить березовую рощу ради автостоянки

Авторы инициативы считают, что это поможет посетителям поликлиники №11.

В омском микрорайоне «Заозерный» сейчас разворачивается дорожный скандал. Проблемы связаны с парковками вокруг поликлиники №11: собственной стоянки у этой больницы нет, сотрудники и пациенты оставляют свои машины в близлежащих дворах, из-за чего местные жители остаются без парковок, а междворовые проезды превращаются в оживленные магистрали.

«Вести-Омск» опубликовали видео, на котором одна из местных жительниц заявляет о возможном решении — вырубить близлежащую березовую рощу, а на ее месте создать больничную автостоянку. В социальных сетях на это уже откликнулась городская администрация: теоретически, пишет она, такая возможность существует.

«Администрация округа готова рассмотреть заявления заинтересованных лиц о выдаче разрешения на использование земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги при подаче соответствующего заявления с пакетом документов», — сообщает в комментариях в «ВКонтакте» официальный паблик мэрии.

Такой поворот уже вызвал ожесточенную критику пользователей соцсетей. Комментаторы пишут, что говорить о едином мнении местных жителей здесь не приходится (прозвучало только единичное заявление), настаивают на необходимости для города деревьев, которые хотя бы немного улучшают общий экологический фон.

Отметим, что в Омске действительно существуют очень серьезные проблемы с парковками, причем в городском Совете совсем недавно признали, что 10 лет практически ничего не делалось для решения. Автомобилей становится все больше, и паркуют их во многих случаях где придется: на газонах, на тротуарах, на остановках и пешеходных переходах. Автовладельцы называют это «вынужденной мерой», считая себя жертвами бездействия властей. С другой стороны, звучит мнение о том, что главная проблема — низкий уровень водительской культуры и недостаточно энергичная борьба специалистов (из ГИБДД и администрации) с нарушителями, из-за чего автомобилисты могут экономить время и силы, бросая машину совсем рядом с пунктом назначения.

В случае с поликлиникой №11 комментаторы отмечают, что неподалеку есть бесплатные парковки со свободными местами: проблема только в том, что автомобилисты не готовы пройти несколько сотен метров. Существует и вероятность того, что, если рощу все-таки вырубят, места на новой парковке просто займут местные жители, а значит, проблема останется по-прежнему острой.

Будет ли облечено заявление одной конкретной омички в форму официального предложения вырубить деревья, пока неясно. Между тем без такой инициативы, судя по реакции мэрии, деревьям ничего не грозит. Город55 будет следить за развитием этой ситуации.

#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Парковки#Поликлиника 11
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