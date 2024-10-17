За 10 лет не продвинулись совсем: омские депутаты снова вспомнили о платных парковках

Posted 17 октября, 11:44
Published 17 октября, 11:44
Modified 17 октября, 11:46
Updated 17 октября, 11:46
В Омском городском Совете сегодня, 17 октября, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Речь на нем шла в том числе о платных парковках, которые должны появиться в Омске в соответствии с планами мэрии.
Город55 уже писал об этих планах. К 1 апреля чиновники хотят найти концессионера, который обустроит платные парковки на 50 улицах, включая Красный путь, Гагарина, проспект Карла Маркса, Фрунзе и т. п. Депутаты ознакомились с информацией мэрии и отнеслись к ней, похоже, критически.
«Где сейчас в Омске есть платные парковки?», — спросил Сергей Фролов докладчика, первого заместителя главы ДГХ Михаила Горчакова.
Вопрос был явно с подвохом: проблема регулярно обсуждается без каких-либо видимых результатов, и Фролов как бывший глава ДГХ и бывший первый вице-мэр знает это лучше, чем кто бы то ни было. Ответ «У аэропорта» депутат не удовлетворил — ведь аэропорт не имеет отношения к муниципалитету.
«В 2014 году Фролов создал рабочую группу по этой проблеме, — развил свою мысль депутат. — Тогда нашли много свободной земли в центре города, собирались там ставить шлагбаумы… Сейчас 2024 год. Прошу вас: где есть платные парковки, назовите».
Горчаков вспомнил еще одну, рядом с департаментом имущественных отношений (это на Краснофлотской улице), однако тут же выяснилось, что эта парковка никаких проблем не решает, мест на ней никогда нет.
У главы комитета Юрия Арчибасова возник вопрос по существу: какую цель преследует администрация, планируя появление платных парковок, — сбор денег в бюджет или все-таки разгрузку городских улиц и повышение комфорта для автовладельцев? Депутат уверен, что простое превращение бесплатной парковки в платную никаких проблем не решит и только вызовет у горожан неудобные вопросы.
«Что хочет делать концессионер? — спросил Арчибасов. — Мы дадим ему землю с травой, он засыпет участок щебнем, поставит шлагбаум, начнет собирать деньги. А что это изменит? Ведь машин становится все больше. Давайте себе в голову мысль заложим, что нужны многоуровневые парковки. Возможность увеличить парковочное пространство расширением вверх обсуждается?».
Горчаков на это ответил, что обсуждаются и такие варианты, но это уже совсем другая история, капитальное строительство. Депутаты начали вспоминать о «карусельных» парковках («На 2 места можно поставить 18 машин!» — уверен Арчибасов) и «роторных». О работе мэрии над решением проблемы решил рассказать вице-мэр Олег Баланов, возглавляющий департамент правового обеспечения.
«Изначально мы исходили из того, что в рамках УДХБ создадим отдельную службу по парковкам, — объяснил чиновник. — Взяли территорию у метромоста, считали-считали — экономика у нас не пошла. Пришли к выводу: чтобы заработало, надо сразу делать много парковок… Определились, что разумнее всего привлекать инвесторов, которые должны рассчитать транспортные потоки, определить, где наиболее востребованы парковки, сделать платную часть и бесплатную, расширить заездные карманы и тому подобное. Дальше пошли консультации с инвесторами…».
На этом этапе Баланов, по его словам, «выпал из процесса»: дальнейшая работа велась силами одного ДГХ (и, как мы знаем, ни к чему не привела). Однако чиновник успел сделать принципиально важные выводы: нужны слишком большие финансовые вливания, чтобы муниципалитет мог решить проблему своими силами. Потому теперь и будут искать концессионера.
Депутат изъявили желание участвовать в заседаниях рабочей группы по парковкам, созданной при мэрии. Вопрос они оставили в комитете, чтобы вернуться к нему и обсудить снова, когда будет больше данных. Такой момент наступит в апреле, когда у администрации, если все сложится удачно, найдется концессионер. Тогда депутаты смогут уже ему задавать уточняющие вопросы: что именно он намерен делать, будет ли какое-то развитие или бесплатные парковки просто превратят в платные. Таким образом, выяснив, что за 10 лет дело совсем не продвинулось, депутаты отложили разговор еще на полгода.
Напомним: о парковках в Горсовете говорили и вчера. Мэрия предлагает поменять стандарты для строителей жилья таким образом, чтобы в границах земельного участка, на котором строится МКД, были всего 30% необходимых машиномест, а не 50%, как сейчас (правда, для точечной застройки этот норматив изменится в другую сторону — увеличится до 70%). Прозвучало мнение, что из-за такого будет еще больше парковок на газонах и даже поджогов машин.