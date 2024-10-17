За 10 лет не продвинулись совсем: омские депутаты снова вспомнили о платных парковках

Депутат изъявили желание участвовать в заседаниях рабочей группы по парковкам, созданной при мэрии. Вопрос они оставили в комитете, чтобы вернуться к нему и обсудить снова, когда будет больше данных. Такой момент наступит в апреле, когда у администрации, если все сложится удачно, найдется концессионер. Тогда депутаты смогут уже ему задавать уточняющие вопросы: что именно он намерен делать, будет ли какое-то развитие или бесплатные парковки просто превратят в платные. Таким образом, выяснив, что за 10 лет дело совсем не продвинулось, депутаты отложили разговор еще на полгода.