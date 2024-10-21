Под Омском пустят с молотка участок под обеспечение обороны и безопасности

Posted 21 октября, 07:16
Published 21 октября, 07:16
Modified 21 октября, 07:18
Updated 21 октября, 07:18
В поселке Степной под Омском выставили на аукцион участок площадью 3,83 га. Торги продлятся до 11 ноября. Начальная цена объекта составляет более 13 млн рублей.
«Участок расположен в поселке Степной, в центральной части города Омска в окружении объектов ИЖС. Имеет хорошую транспортной доступность. Через населенный пункт проходит множество автобусных маршрутов. Рядом расположен сквер Ракетчиков, в котором можно насладиться природой», — говорится в объявлении.
Участок относится к землям населенных пунктов. Вид разрешенного использования: обеспечение обороны и безопасности.
Ранее Город55 рассказывал, что на берегу Оми за 68 млн выставили на аукцион гостиничный комплекс «Жар-Птица». Общая площадь помещений составляет 1194 квадратных метра, земельного участка — 2610 «квадратов».