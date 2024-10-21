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Posted 21 октября, 07:16

Published 21 октября, 07:16

Modified 21 октября, 07:18

Updated 21 октября, 07:18

Иллюстрация

Под Омском пустят с молотка участок под обеспечение обороны и безопасности

21 октября 2024, 07:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
Территория площадью в 5 футбольных полей находится в поселке Степной.

В поселке Степной под Омском выставили на аукцион участок площадью 3,83 га. Торги продлятся до 11 ноября. Начальная цена объекта составляет более 13 млн рублей.

«Участок расположен в поселке Степной, в центральной части города Омска в окружении объектов ИЖС. Имеет хорошую транспортной доступность. Через населенный пункт проходит множество автобусных маршрутов. Рядом расположен сквер Ракетчиков, в котором можно насладиться природой», — говорится в объявлении.
Участок расположен в поселке СтепнойУчасток расположен в поселке Степной
Участок расположен в поселке Степной. Фото: земля.дом.рф

Участок относится к землям населенных пунктов. Вид разрешенного использования: обеспечение обороны и безопасности.

Ранее Город55 рассказывал, что на берегу Оми за 68 млн выставили на аукцион гостиничный комплекс «Жар-Птица». Общая площадь помещений составляет 1194 квадратных метра, земельного участка — 2610 «квадратов».

Уйдет с молотка. В Омске за 68 млн выставили на аукцион банный комплекс «Жар-Птица»
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#Евгений Игишев#Омск#Безопасность#Аукцион#Земля#Торги#ИЖС#Степной
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