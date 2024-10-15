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Posted 15 октября, 07:00

Published 15 октября, 07:00

Modified 15 октября, 07:02

Updated 15 октября, 07:02

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Уйдет с молотка. В Омске за 68 млн выставили на аукцион банный комплекс «Жар-Птица»

15 октября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
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На берегу Оми за 68 млн выставили на аукцион гостиничный комплекс «Жар-Птица»

Комплекс включает в себя 11 номеров. На территории также расположен автосервис.

Российский аукционный дом в начале октября объявил торги по продаже в Омске гостиничного комплекса «Жар-Птица». Объект находится на улице 14-я Линия, 2а на берегу Оми. Начальная цена аукциона составляла 68 млн рублей, сейчас она снижена до 64,8 млн рублей.

Общая площадь помещений составляет 1194 квадратных метра, земельного участка — 2610 «квадратов».

«Гостиничный комплекс включает в себя 11 гостиничных номеров и 4 банных номера с бассейном. На территории комплекса расположен автосервис. Помещение под автосервис сдано в аренду постоянному арендатору», — говорится в объявлении.
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Скриншот. Фото: ЦИАН

Согласно данным Rusprofile, гостиничный комплекс принадлежал предпринимателю Владиславу Монастырскому. В данный момент ООО «Жар-Птица» ликвидировано.

Ранее региональное минприроды выставило на торги часть акватории Оми рядом с «Жар-Птицей». Частному лицу готовы передать территорию на ближайшие 18 лет и 2 месяца. Площадь водосборного бассейна составляет 52 600 «квадратов».

Рядом с баней. В Омске часть акватории Оми решили на 18 лет отдать в частные руки
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Торги#Гостиничный комплекс
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