Уйдет с молотка. В Омске за 68 млн выставили на аукцион банный комплекс «Жар-Птица»

Posted 15 октября, 07:00
Published 15 октября, 07:00
Modified 15 октября, 07:02
Updated 15 октября, 07:02
Российский аукционный дом в начале октября объявил торги по продаже в Омске гостиничного комплекса «Жар-Птица». Объект находится на улице 14-я Линия, 2а на берегу Оми. Начальная цена аукциона составляла 68 млн рублей, сейчас она снижена до 64,8 млн рублей.
Общая площадь помещений составляет 1194 квадратных метра, земельного участка — 2610 «квадратов».
«Гостиничный комплекс включает в себя 11 гостиничных номеров и 4 банных номера с бассейном. На территории комплекса расположен автосервис. Помещение под автосервис сдано в аренду постоянному арендатору», — говорится в объявлении.
Согласно данным Rusprofile, гостиничный комплекс принадлежал предпринимателю Владиславу Монастырскому. В данный момент ООО «Жар-Птица» ликвидировано.
Ранее региональное минприроды выставило на торги часть акватории Оми рядом с «Жар-Птицей». Частному лицу готовы передать территорию на ближайшие 18 лет и 2 месяца. Площадь водосборного бассейна составляет 52 600 «квадратов».