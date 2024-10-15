Уйдет с молотка. В Омске за 68 млн выставили на аукцион банный комплекс «Жар-Птица»

Российский аукционный дом в начале октября объявил торги по продаже в Омске гостиничного комплекса «Жар-Птица». Объект находится на улице 14-я Линия, 2а на берегу Оми. Начальная цена аукциона составляла 68 млн рублей, сейчас она снижена до 64,8 млн рублей.