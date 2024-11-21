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ИЖС

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2024
Строительство жилья в Омской области превысило запланированные объемы
В Омской области зафиксировали значительное превышение плановых показателей по вводу нового жилья. Оно достигло 104,5% от запланированного объема на 2024 год.
21 ноября, 06:46
Под Омском пустят с молотка участок под обеспечение обороны и безопасности
21 октября, 07:16
Среди лучших. Омская область оказалась лидером по числу оформлений сельской ипотеки
30 августа, 09:37
Застройщики обсудили новые тренды и условия ИЖС на круглом столе со Сбером
Аналитики Сибирского Сбера организовали круглый стол с участием застройщиков, аккредитованных для подряда на возведение частных домов.
8 августа, 11:21
Домик в деревне. В Омске вырастет спрос на жилье в пригороде
28 июня, 08:05
2023
Поле чудес. В омском депимущества хотят давать выплаты семьям, отказавшимся от земли
Это предложение рассмотрят на ближайшем заседании депутаты Горсовета.
7 июля 2023, 08:15

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