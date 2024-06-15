Ждать недолго. Обновленный Городской сад в центре Омска «откроют» к 1 сентября

Напомним, что благоустройство Городского сада недавно обернулось скандалом. Строители в процессе реконструкции и обновления покрытия дорожек сильно повредили лиственницы. Особого наказания для компании «СибДор» не последовало. Единственное, если деревья не выживут, подрядчик должен будет за свой счет посадить несколько крупномеров этой же породы.