Ждать недолго. Обновленный Городской сад в центре Омска «откроют» к 1 сентября

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В Омске продолжается благоустройство территории Городского сада в границах улиц Карла Маркса, Короленко, Ленина и Броз Тито. Сегодня ход работ в центре города проверил губернатор Виталий Хоценко.
Благоустройство проводится в несколько этапов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За два года в Городском саду появилась новая плитка, цветники, бордюры, скамейки и урны, ливневая канализация и поливочный водопровод, а также детская игровая площадка и освещение.
Теперь подрядчик — компания «СибДор» — занимается обустройством тротуаров, проездов, экотропы и автопарковки. Также на территории Городского сада обещают посадить новые деревья и кустарники. Среди них ели, рябина, тополь, черемуха, липа, можжевельник и кизильник. По планам обновленная территория должна быть готова к 1 сентября.
«Проверили ход работ в Городском саду. Темпы благоустройства хорошие. Уже в этом году в сквере смогут с комфортом и удовольствием проводить время жители и гости нашего города», — отметил губернатор.
Напомним, что благоустройство Городского сада недавно обернулось скандалом. Строители в процессе реконструкции и обновления покрытия дорожек сильно повредили лиственницы. Особого наказания для компании «СибДор» не последовало. Единственное, если деревья не выживут, подрядчик должен будет за свой счет посадить несколько крупномеров этой же породы.