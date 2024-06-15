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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Городской сад в центре Омска хотят отремонтировать и озеленить к 1 сентября

Ждать недолго. Обновленный Городской сад в центре Омска «откроют» к 1 сентября

15 июня 2024, 11:35
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области

Городской сад в центре Омска хотят отремонтировать и озеленить к 1 сентября

Благоустройством занимается компания «СибДор», к ее работе ранее уже были вопросы.

В Омске продолжается благоустройство территории Городского сада в границах улиц Карла Маркса, Короленко, Ленина и Броз Тито. Сегодня ход работ в центре города проверил губернатор Виталий Хоценко.

Благоустройство проводится в несколько этапов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За два года в Городском саду появилась новая плитка, цветники, бордюры, скамейки и урны, ливневая канализация и поливочный водопровод, а также детская игровая площадка и освещение.

Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области

Теперь подрядчик — компания «СибДор» — занимается обустройством тротуаров, проездов, экотропы и автопарковки. Также на территории Городского сада обещают посадить новые деревья и кустарники. Среди них ели, рябина, тополь, черемуха, липа, можжевельник и кизильник. По планам обновленная территория должна быть готова к 1 сентября.

«Проверили ход работ в Городском саду. Темпы благоустройства хорошие. Уже в этом году в сквере смогут с комфортом и удовольствием проводить время жители и гости нашего города», — отметил губернатор.

Напомним, что благоустройство Городского сада недавно обернулось скандалом. Строители в процессе реконструкции и обновления покрытия дорожек сильно повредили лиственницы. Особого наказания для компании «СибДор» не последовало. Единственное, если деревья не выживут, подрядчик должен будет за свой счет посадить несколько крупномеров этой же породы.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Благоустройство#Деревья#Подрядчик#Новости#Сквер#Городской сад
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