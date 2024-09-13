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Posted 13 сентября, 12:35

Published 13 сентября, 12:35

Modified 13 сентября, 12:38

Updated 13 сентября, 12:38

На светильники для обновленного Городского сада мэрия Омска потратит 10 млн

На светильники для обновленного Городского сада омская администрация потратит 10 млн

13 сентября 2024, 12:35
Фото: 1MI

На светильники для обновленного Городского сада мэрия Омска потратит 10 млн

Администрация Омска ищет подрядчика, который установит в Городском саду светильники. За работу готовы заплатить более 10 миллионов рублей.

Мэрия начала поиски подрядчика, который займется установкой светильников в обновленном Городском саду в центре Омска. Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок.

За работу подрядной организации готовы заплатить 10 623 500 рублей, заявки на участие в аукционе принимаются до 19 сентября. Согласно контракту, победившая компания должна будет выполнить комплексное благоустройство территории: установить в саду светильники разного вида, прожекторы. На выполнение работ дается 30 дней.

Напомним, что все работы в Городском саду должны были завершиться 1 сентября. Благоустройство проводилось в несколько этапов, за два года там появилась новая плитка, цветники, скамейки, ливневая канализация и детская игровая площадка.

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#Анастасия Баянова#Омск#Благоустройство#Омская область#Новости#Сад#Городской сад#Благоустройство территорий
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