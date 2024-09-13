На светильники для обновленного Городского сада омская администрация потратит 10 млн

Posted 13 сентября, 12:35
Published 13 сентября, 12:35
Modified 13 сентября, 12:38
Updated 13 сентября, 12:38
Мэрия начала поиски подрядчика, который займется установкой светильников в обновленном Городском саду в центре Омска. Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок.
За работу подрядной организации готовы заплатить 10 623 500 рублей, заявки на участие в аукционе принимаются до 19 сентября. Согласно контракту, победившая компания должна будет выполнить комплексное благоустройство территории: установить в саду светильники разного вида, прожекторы. На выполнение работ дается 30 дней.
Напомним, что все работы в Городском саду должны были завершиться 1 сентября. Благоустройство проводилось в несколько этапов, за два года там появилась новая плитка, цветники, скамейки, ливневая канализация и детская игровая площадка.