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Posted 17 октября, 07:22

Published 17 октября, 07:22

Modified 17 октября, 07:26

Updated 17 октября, 07:26

Омичам рассказали, почему в парках лучше не кормить белочек

Сухофрукты, орехи и семечки. Омичам рассказали, чем кормить белочек

17 октября 2024, 07:22
Фото: 1MI

Омичам рассказали, почему в парках лучше не кормить белочек

Белки становятся очень активными осенью. Они запасаются на зиму. Омичам рассказали, как обращаться с этими милыми созданиями.

В управлении по охране животного мира рассказали, стоит ли кормить белок. С приходом осени эти игривые создания запасают орехи, семечки и желуди, чтобы пережить холодные месяцы. Белки наполняют дупла, закапывают запасы и даже устраивают «сушилки» для грибов на ветках деревьев.

Однако, несмотря на их милый облик, кормить белок не стоит, считают в ведомстве. Это может нарушить их естественные инстинкты поиска пищи. Белки — отличные «садоводы», и многие из их запасов прорастают, давая жизнь новым деревьям. Если же мы начинаем подкармливать их, они могут потерять навыки самостоятельного поиска пищи.

Кроме того, кормление с рук может быть опасным. У белок острые зубы, а также они могут переносить болезни. Даже самые добрые намерения могут обернуться неприятностями как для нас, так и для этих пушистых созданий.

Если омичи хотят помочь белкам в зимний период, лучше всего сделать это правильно. Когда морозы ударят сильнее, можно разместить в кормушках сухофрукты, орехи (кроме миндаля) и несолёные семечки. Но следует помнить: кормите белок только в специальных местах и не подходите слишком близко.

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#Кристина Антоносян#Омск#Новости#Природа#Сухофрукты#Орехи#Белки
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