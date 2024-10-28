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Заболевания

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916 вызовов в сутки. Омичи все чаще вызывают скорую помощь
Возможно, это связано с сезонными заболеваниями.
28 октября, 09:00
Омск задыхается от едкого смога: кому опасно дышать таким воздухом
18 октября, 07:59
Проснулись «разбитыми»? На омичей обрушилась новая неприятность
29 августа, 08:19
Опасные кровососы, «Штормфест» и затопленные дома. Омск в воскресенье
Итоги дня по версии Города55.
11 августа, 14:05
Новые кровососы. С похолоданием омичей настигнут осенние мухи-жигалки
11 августа, 12:34
В пяти районах Омской области отменили карантин по лейкозу коров
29 июля, 06:38
Главный онколог России назвал статистику онкозаболеваний среди омичей
7 июля, 08:25
В Росстате назвали самую распространенную причину смерти омичей в 2023 году
30 июня, 11:40
«Безопасной дозы нет». С начала года омичи стали употреблять меньше алкоголя
13 июня, 04:56
Безопасно для людей. На этой неделе в омских парках пройдет обработка от клещей
23 апреля, 03:48
Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который привезет 25 КамАЗов грязи за 3 млн
Месторождение лечебной грязи находится в Черлакском районе. Контракт рассчитан до конца ноября.
17 апреля, 06:32
Ситуация улучшается. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ
21 февраля, 12:47
Важно. Стало известно, сколько классов закрыли на карантин в омских школах
В Омской области началась пора сезонных заболеваний, а, следовательно, и карантин в дошкольных и учебных заведениях.
24 января, 07:53
15 тысяч случаев за неделю. По Омской области продолжает распространяться ОРВИ
16 января, 11:00
2023
Затопленные подвалы, гонконгский грипп и шутки климата. Омск сегодня
21 ноября 2023, 13:44
Коронавирус возвращается. В Омской области за неделю выявлено 673 случая COVID-19
20 ноября 2023, 12:04
Изучат эффективность вакцин. Врачи проверят иммунитет омичей на стойкость к инфекциям
18 марта 2023, 11:21

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