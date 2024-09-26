Запрет на пропаганду чайлдфри: что будет, если примут новый законопроект

В России вновь разгорается обсуждение запрета на пропаганду чайлдфри, движение, которое становится объектом внимания депутатов Госдумы. Спикер парламента Вячеслав Володин предлагает ввести ограничения, аналогичные тем, что касаются ЛГБТ*, что вызывает вопросы о том, как будет реализован этот закон и кто может оказаться под угрозой штрафов, пишут «Новые Известия».



Чайлдфри — это сознательный отказ от рождения детей, который, по мнению некоторых экспертов, не следует путать с ненавистью к детям. Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков объясняет, что движение характеризуется желанием жить без детей, но не включает в себя негативные чувства к ним. Однако многие россияне до недавнего времени не знали о существовании этого термина.



Клинический психолог Марк Краснощеков отмечает, что в российской культуре традиционно ценятся семьи и многодетность, что может объяснять низкую популярность идеологии чайлдфри. Он подчеркивает, что большинство людей, идентифицирующих себя с этим движением, не отказываются от детей навсегда, а скорее откладывают их появление на более поздний срок.



На фоне демографического кризиса, когда рождаемость в России достигает исторических минимумов (согласно данным Росстата, в первой половине 2024 года родилось на 16 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года), власти пытаются найти способы стимулирования рождаемости. Володин утверждает, что крепкая семья является основой сильного государства.



Таким образом, новое законодательство может стать частью широкой стратегии по улучшению демографической ситуации в стране. Однако остается открытым вопрос: как именно будет определяться пропаганда чайлдфри и какие последствия ждут тех, кто решит ее поддерживать? Ждем дальнейших разъяснений от депутатов Госдумы.