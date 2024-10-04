Терпим лишения. На Левом берегу Омска скоро отключат воду

Posted 4 октября, 12:06
Published 4 октября, 12:06
Modified 4 октября, 12:09
Updated 4 октября, 12:09
Известно, что воды не будет из-за ремонтных работ на водопроводе по бульвару Архитекторов, отключение продлится с 10:00 до 24:00 7 октября. В омском отделении Росводоканала местных жителей попросили заранее запастись водой.
Под отключение попадают:
Напомним, что отключение ждет и жителей Советского округа. Воды не будет в домах на девяти улицах и селе Пушкино, доступа к ресурсу у омичей не будет около суток, с 02:00 9 октября до 01:00 10 октября.
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