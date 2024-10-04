gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 12:06

Published 4 октября, 12:06

Modified 4 октября, 12:09

Updated 4 октября, 12:09

Стало известно, на каких улицах омского левобережья скоро отключат воду

Терпим лишения. На Левом берегу Омска скоро отключат воду

4 октября 2024, 12:06
Фото: 1MI

Стало известно, на каких улицах омского левобережья скоро отключат воду

О работах на водопроводе предупредили в омском отделении Росводоканала.

Известно, что воды не будет из-за ремонтных работ на водопроводе по бульвару Архитекторов, отключение продлится с 10:00 до 24:00 7 октября. В омском отделении Росводоканала местных жителей попросили заранее запастись водой.

Под отключение попадают:

  • частные жилые дома поселка Чукреевка,
  • ул. Веселая, 1-3 Новороссийские и Верхнеднепровские
  • ул. Меридиальная, ул. Чукреевская, ул. Полевая
  • ТСЖ «Инициатива», ТСН «Мостовик» ул. Кольцевая, ул. Папанина,
  • ул. Титова, ул. Деловая.

Напомним, что отключение ждет и жителей Советского округа. Воды не будет в домах на девяти улицах и селе Пушкино, доступа к ресурсу у омичей не будет около суток, с 02:00 9 октября до 01:00 10 октября.

Когда и где в Омске включат горячую воду: разбираемся вместе
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Отключение#Отключения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика