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Posted 2 октября, 09:16

Published 2 октября, 09:16

Modified 2 октября, 09:18

Updated 2 октября, 09:18

Иллюстрация

Десятки домов в Советском округе Омска из-за ремонта останутся в октябре без воды

2 октября 2024, 09:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
Почти сутки понадобятся сотрудникам «Водоканала» на подключение трубопроводов и другие ремонтные работы.

Омичей предупреждают об очередных ремонтных работах, которыми займутся сотрудники «Водоканала». Около суток — с 02.00 9 октября до 01.00 10 октября — специалисты будут ремонтировать водопровод на Заозерной. За это время планируют подключить два новых трубопровода, установить новую и заменить старую запорную арматуру.

На время ремонта жителям как обычно придется посидеть без воды. Под отключения попали десятки адресов по улицам Заозерная, Менделеева, Тюленина, Бородина, Бархатовой, Белозерова, Лаптева и проспект Королева, а также село Пушкино. Полный список попавших под отключение объектов ниже на фото:

Фото: Росводоканал Омск

Перед 9 октября омичей попросили запастись водой.

Напомним, что сейчас без горячей воды в Омске остаются несколько сотен домов. Виной всему повреждения на тепловых сетях, над устранением которых бригады «Тепловой компании» и других привлеченных организаций с переменным успехом трудятся каждый день.

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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Трубопровод
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