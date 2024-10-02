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Posted 2 октября, 08:33

Published 2 октября, 08:33

Modified 2 октября, 08:35

Updated 2 октября, 08:35

Иллюстрация

Когда и где в Омске включат горячую воду: разбираемся вместе

2 октября 2024, 08:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам рассказали, по каким адресам в ближайшее время включат отопление

Некоторые жители сидят без горячей воды уже много дней. В тепловой компании рассказали, когда им ждать положительных изменений.

Как ранее сообщал Город55, с 23 сентября в Омске официально начали отопительный сезон. Стартовал он не без проблем. В разных частях города постоянно проводят работы на теплосетях, из-за чего в домах поблизости нет горячей воды. По вчерашним подсчетам, около 700 объектов в городе оставались без теплоснабжения.

Как рассказали в омской тепловой компании, ежедневно 26 бригад, состоящих из 78 квалифицированных рабочих, трудятся над устранением повреждений. За вчерашний день они справились с 23 повреждениями по различным адресам, включая улицы Чапаева, Ленина и Заводскую, горячая вода появилась на 175 объектах.

Фото: Омская тепловая компания

Сегодня, 2 октября, работы продолжаются на нескольких ключевых участках города. В Центральном теплоэнергетическом округе бригады трудятся на улицах Нейбута, Пушкина. Недавно бригада Пассажирского предприятия №8 успешно заменила задвижку на улице Волкова. Сегодня они продолжают работу на улице Калинина, 10.

На сегодняшний день ситуация с водоснабжением выглядит такНа сегодняшний день ситуация с водоснабжением выглядит так
На сегодняшний день ситуация с водоснабжением выглядит так. Фото: Администрация города Омска

В соцсетях омичи сообщают о ряде отключений по всему городу. Так, без воды сидят жители улицы 27-я Северная. Как рассказали в тепловой компании, участок сетей к дому №14 начали ремонтировать, срок выполнения работ — до 4 октября. Горячая вода ожидается уже на следующий день, 5 октября.

На улице 22 апреля в Нефтяниках горячей воды нет из-за ремонтных работ на тепловых трубах, запланировано включить ее 8 октября.

В доме №15 на улице Малунцева горячая вода отсутствует из-за работ на тепловых сетях, запланировано восстановить теплоснабжение до 7 октября.

На улице Стачечная водоснабжение осуществляется по временной схеме из-за загруженности персонала на работах, а 4 октября обещают включить отопление. Также 7 октября обещают включить горячую воду на улице Тюленина.

Нет отопления и в горячем саду по улице Волочаевская. Как рассказали в администрации города Омска, на тепловых сетях возникло повреждения, после их устранений восстановится и теплоснабжение.

Жители дома по 11-й Линии жалуются на отсутствие горячей воды с 25 сентября. В ответ на запросы АО «Тепловая компания» сообщили, что на текущей неделе запланировано обследование тепловых сетей к указанным домам. По результатам обследования будут приняты необходимые меры.

На Орловского, 12, отопление обещают дать до 4 октября. По адресу: проспект Мира, 40, ремонтные работы планируется завершить к 7 октября. По адресу: 50 лет Профсоюзов, 107/1 отсутствует горячая вода и отопление, ремонтные работы завершатся к 8 октября.

На Харьковской, 11, ремонтные работы завершатся к 7 октября.

Добавим, что по всем вопросам отключения горячей воды можно обратиться непосредственно в тепловую компанию по телефону: +7 (3812) 68-39-68. Также подобную информацию можно посмотреть на карте отключений администрации.

В центре Омска и Нефтяниках сотни домов остаются без горячей воды
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россия#Социальные сети#Отопительный сезон#Горячая вода#Тепловая компания#Ремонтные работы#Администрация города#Отключения
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