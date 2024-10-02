Когда и где в Омске включат горячую воду: разбираемся вместе

Как ранее сообщал Город55, с 23 сентября в Омске официально начали отопительный сезон. Стартовал он не без проблем. В разных частях города постоянно проводят работы на теплосетях, из-за чего в домах поблизости нет горячей воды. По вчерашним подсчетам, около 700 объектов в городе оставались без теплоснабжения.