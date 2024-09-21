«Что творится с городом?». Омичи вновь пожаловались на отсутствие горячей воды

Posted 21 сентября, 05:33
Published 21 сентября, 05:33
Modified 21 сентября, 05:40
Updated 21 сентября, 05:40
В некоторые омские дома до сих пор не вернулась вода после летних отключений, а среднесуточная температура воздуха, тем временем, становится все ниже. На ситуацию пожаловались жители домов по улице 1-я Станционная в Октябрьском округе Омска.
«Улица 1-я Станционная, 108а. С 26 августа нет горячей воды, обещали включить 6 сентября, но включили 12, а вечером 15 снова выключили. Теперь сказали, что включат только 27 числа, так как. авария еще не устранена. Мы звонили, все пинают друг к другу. Рабочих не наблюдаем в эти дни от слова совсем», — рассказал местный житель в паблике «Омск ВК».
На жалобу отреагировали в городской администрации, объяснив, что на восстановление воды и ремонт водопровода на участке не хватает рабочих.
«Из-за большого объема работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду выполнить ремонтные работы запланировано в срок до 30 сентября. Горячее водоснабжение будет восстановлено на следующий день», — сообщили в мэрии.
О похожей проблеме рассказали жители улицы Котельникова в Ленинском округе.
«Ул. Котельникова, 2, дом без горячей воды с июня месяца! Одни завтраки и переносы. После сюжета на телевидении в трубах, где должна быть горячая вода, появилась холодная. Итого выбор: мыться в холодной или мыться в холодной, но за тройную цену», — поделился омич Антон.
Негодуют и жители Нефтяников. Местные сообщают, что горячее водоснабжение все еще не появилось в домах на улице Бородина, 2-й Поселковой и Магистральной.
«Что творится с городом?! Весь Омск без горячей воды сидит и крайних не найти! Что будем делать зимой? Буржуйки закупать, наверное, надо», — комментирует омичка Марина.
Напомним, что на внезапное отключение воды пожаловались жители микрорайона Чукреевка на Левом берегу. Местные жители рассказали, что об отключении их никто не предупреждал, отсутствие воды утром стало неприятным сюрпризом.