Омский «Пассажирсервис» ищет банк, который за 46 млн займется обработкой платежей

Posted 2 октября, 10:04
Published 2 октября, 10:04
Modified 2 октября, 10:06
Updated 2 октября, 10:06
Омский «Пассажирсервис» ищет банк, который займется проведением операций по оплате проезда и провозу багажа в городском общественном транспорте. Максимальная цена контракта составляет больше 46 млн рублей. Заявки от коммерческих организаций принимают до 17 октября.
«Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по 31 декабря 2025 года. Срок оказания услуг с 01 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года», — говорится в документах.
Банк-эквайер должен работать с картами «Мир», Visa, MasterCard и Maestro. Всего за время контракта через платежную систему пройдет сумма больше 3 млрд рублей. Также в «Пассажирсервисе» привели аналитику, что при оплате проезда картой, чаще всего используют «Мир» — в 86,43% случаев (MasterCard — 8,17%, Visa — 5,4%).
Ранее пассажиры сообщили, что вместо обещанной оплаты в 27 рублей со скидкой через СПБ сумма поездки составила 35 рублей. Оказалось, что произошел технический сбой.
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