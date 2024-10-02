Омский «Пассажирсервис» ищет банк, который за 46 млн займется обработкой платежей

Банк-эквайер должен работать с картами «Мир», Visa, MasterCard и Maestro. Всего за время контракта через платежную систему пройдет сумма больше 3 млрд рублей. Также в «Пассажирсервисе» привели аналитику, что при оплате проезда картой, чаще всего используют «Мир» — в 86,43% случаев (MasterCard — 8,17%, Visa — 5,4%).