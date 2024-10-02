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Posted 2 октября, 03:06

Published 2 октября, 03:06

Modified 2 октября, 03:08

Updated 2 октября, 03:08

В Омске первый снег выпадет уже на следующей неделе

Зима близко: когда в Омске выпадет первый снег этой осенью

2 октября 2024, 03:06
Фото: 1MI

В Омске первый снег выпадет уже на следующей неделе

До календарной осени еще два месяца, но многие уверены, что погода готовит сюрпризы уже в ближайшее время. А снег традиционно стоит ожидать в середине осени. К чему готовиться омичам в ближайшие две недели? Рассказываем.

Чуть ли не весь 2024 год погода устраивала омичам сильные «температурные качели». Осень тоже не исключение: то жителей радует солнце и тепло, то расстраивают внезапные холода. Октябрь начался с +20 градусов, но уже к середине месяца днем температура будет опускаться до минусовой. Напомним, что в конце сентября местами по Омской области даже выпал первый снег. Например, для жителей Тары белые хлопья с неба стали настоящей неожиданностью.

Возникает вопрос: когда первый снег ждать жителям города? Отвечаем: по данным сервиса Ventusky, уже со 2 октября в регион пришло похолодание. Однако до воскресенья, 6 октября, температура будет еще более менее комфортной — +10… +15 градусов. А вот по-настоящему похолодает уже на следующей неделе. Уже во вторник, 8 октября, столбик термометра днем не поднимется выше +9 градусов, в остальные дни, вплоть до воскресенья, 13 октября, синоптики прогнозируют в пределах -1… +5 градусов.

Фото: Ventusky

Кроме того, уже в среду, 9 октября, в городе и области выпадет снег. Особенно сильные осадки ожидаются на севере региона.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Температура#Осень#Осадки#Прогноз#Синоптики#Холода
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