Зима близко: когда в Омске выпадет первый снег этой осенью

Чуть ли не весь 2024 год погода устраивала омичам сильные «температурные качели». Осень тоже не исключение: то жителей радует солнце и тепло, то расстраивают внезапные холода. Октябрь начался с +20 градусов, но уже к середине месяца днем температура будет опускаться до минусовой. Напомним, что в конце сентября местами по Омской области даже выпал первый снег. Например, для жителей Тары белые хлопья с неба стали настоящей неожиданностью.