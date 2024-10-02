Зима близко: когда в Омске выпадет первый снег этой осенью

Posted 2 октября, 03:06
Published 2 октября, 03:06
Modified 2 октября, 03:08
Updated 2 октября, 03:08
Чуть ли не весь 2024 год погода устраивала омичам сильные «температурные качели». Осень тоже не исключение: то жителей радует солнце и тепло, то расстраивают внезапные холода. Октябрь начался с +20 градусов, но уже к середине месяца днем температура будет опускаться до минусовой. Напомним, что в конце сентября местами по Омской области даже выпал первый снег. Например, для жителей Тары белые хлопья с неба стали настоящей неожиданностью.
Возникает вопрос: когда первый снег ждать жителям города? Отвечаем: по данным сервиса Ventusky, уже со 2 октября в регион пришло похолодание. Однако до воскресенья, 6 октября, температура будет еще более менее комфортной — +10… +15 градусов. А вот по-настоящему похолодает уже на следующей неделе. Уже во вторник, 8 октября, столбик термометра днем не поднимется выше +9 градусов, в остальные дни, вплоть до воскресенья, 13 октября, синоптики прогнозируют в пределах -1… +5 градусов.
Кроме того, уже в среду, 9 октября, в городе и области выпадет снег. Особенно сильные осадки ожидаются на севере региона.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]