gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Вонь

Выбрать дату
2024
Запахи дихлофоса, химии и нефти. Омичи жалуются на отравляющие «ароматы» в воздухе
3 октября, 04:45
Вонь и нечистоты. В Омске улицу Пригородную топит водой из канализации
29 июля, 09:52
Запах как в курятнике. В Омской области школу затопило снегом с пометом
30 марта, 12:55
Как в газовой камере. Омичи массово жалуются на химическую вонь и запах гари
24 февраля, 12:47
2023
В Омске не могут пристроить канализацию, устраивающую фекальные реки в Нефтяниках
30 мая 2023, 10:54
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Противный запах в большей степени ощутили в Советском округе.
12 апреля 2023, 04:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика