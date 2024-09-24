Омича, который напал с молотком на мать, отправили под стражу на два месяца

Posted 24 сентября, 12:09
Published 24 сентября, 12:09
Modified 24 сентября, 12:12
Updated 24 сентября, 12:12
Сегодня суд заключил подозреваемого в нападении на мать под стражу, за решеткой мужчина проведет ближайшие два месяца. Такое решение было принято после ходатайства следственного комитета.
Напомним, что, по предварительной версии, 45-летний омич напал на мать в подъезде дома по улице Менделеева. Он начал избивать женщину молотком по голове, нанеся более 30 ударов. В результате 66-летняя потерпевшая получила черепно-мозговую травму, но успела попросить соседей вызвать скорую помощь. Сейчас омичка пришла в себя.
Ранее Город55 рассказывал еще об одном жутком преступлении. Несколько дней назад пьяный омич зарезал свою бывшую жену около ее дома, после чего пытался скрыться от полиции. О деталях семейной жизни пары после смертельного инцидента рассказали родственники.