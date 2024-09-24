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Posted 24 сентября, 12:09

Published 24 сентября, 12:09

Modified 24 сентября, 12:12

Updated 24 сентября, 12:12

Омича, который напал с молотком на мать, отправили под стражу на два месяца

Омича, который напал с молотком на мать, отправили под стражу на два месяца

24 сентября 2024, 12:09
Фото: 1MI
Региональный следком продолжает расследовать дело омича, который пробил голову матери молотком, сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Сегодня суд заключил подозреваемого в нападении на мать под стражу, за решеткой мужчина проведет ближайшие два месяца. Такое решение было принято после ходатайства следственного комитета.

Напомним, что, по предварительной версии, 45-летний омич напал на мать в подъезде дома по улице Менделеева. Он начал избивать женщину молотком по голове, нанеся более 30 ударов. В результате 66-летняя потерпевшая получила черепно-мозговую травму, но успела попросить соседей вызвать скорую помощь. Сейчас омичка пришла в себя.

Ранее Город55 рассказывал еще об одном жутком преступлении. Несколько дней назад пьяный омич зарезал свою бывшую жену около ее дома, после чего пытался скрыться от полиции. О деталях семейной жизни пары после смертельного инцидента рассказали родственники.

Добил ножом, оставив детей без матери. Омича, жестоко убившего жену, отправили в СИЗО
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