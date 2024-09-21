Кровавое примирение. Пьяный омич убил ножом бывшую жену и пытался скрыться от полиции

Posted 21 сентября, 07:56
Published 21 сентября, 07:56
Modified 21 сентября, 08:24
Updated 21 сентября, 08:24
Вчера вечером, около 21 часа, рядом с домом на улице Кирова нашли тело 26-летней девушки с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что к смерти омички причастен ее бывший муж. Мужчина скрылся с места убийства на автомобиле, правоохранители задержали его на улице Харьковской. При себе у омича был нож со следами крови.
Следователи выдвинули свою версию произошедшего: пьяный мужчина встретил бывшую жену у подъезда ее дома и хотел помириться, но между ними произошла ссора. В результате подозреваемый ударил девушку ножом в грудь и живот, она скончалась на месте.
По этому факту в СУ СКР по Омской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас мужчина задержан, проверка всех деталей смертельного инцидента продолжается.
Напомним, что ранее омский суд вынес приговор мужчине, который убил свою беременную жену. Ему назначили наказание в виде 19 лет и 10 дней лишения свободы.