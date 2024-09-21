Кровавое примирение. Пьяный омич убил ножом бывшую жену и пытался скрыться от полиции

Вчера вечером, около 21 часа, рядом с домом на улице Кирова нашли тело 26-летней девушки с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что к смерти омички причастен ее бывший муж. Мужчина скрылся с места убийства на автомобиле, правоохранители задержали его на улице Харьковской. При себе у омича был нож со следами крови.