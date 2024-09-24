Нанес 40 ударов. В Омске мужчина напал с ножом на свою мать, «изгоняя бесов»

Posted 24 сентября, 02:45
Published 24 сентября, 02:45
Modified 24 сентября, 02:51
Updated 24 сентября, 02:51
Как сообщает телеграм-канал Baza, в воскресенье, 22 сентября, в квартире на Менделеева в омских Нефтяниках произошел жестокий случай с покушением на убийство. Пьяный 45-летний мужчина напал на свою 66-летнюю мать с молотком, утверждая, что в нее, якобы, вселились бесы.
Веря в свои алкогольные иллюзии, мужчина нанес более 40 ударов молотком по голове жертвы. Ей удалось выбраться и сбежать к соседям, попросив там помощи. Те вызвали скорую помощь.
Сейчас женщина находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и в тяжёлом состоянии. Против её сына возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
Ранее Город55 писал о другом не менее жестоком случае. В Омске мужчина убил свою бывшую жену, оставив детей без матери. Это была не первая попытка нападения, омич преследовал ее и до этого.