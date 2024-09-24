Нанес 40 ударов. В Омске мужчина напал с ножом на свою мать, «изгоняя бесов»

Как сообщает телеграм-канал Baza, в воскресенье, 22 сентября, в квартире на Менделеева в омских Нефтяниках произошел жестокий случай с покушением на убийство. Пьяный 45-летний мужчина напал на свою 66-летнюю мать с молотком, утверждая, что в нее, якобы, вселились бесы.