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Posted 24 сентября, 02:45

Published 24 сентября, 02:45

Modified 24 сентября, 02:51

Updated 24 сентября, 02:51

Иллюстрация

Нанес 40 ударов. В Омске мужчина напал с ножом на свою мать, «изгоняя бесов»

24 сентября 2024, 02:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске мужчина изрезал мать ножом, «изгоняя бесов»

Теперь в отношении мужчины завели дело. Ему грозит уголовный срок. Мать же находится в реанимации.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в воскресенье, 22 сентября, в квартире на Менделеева в омских Нефтяниках произошел жестокий случай с покушением на убийство. Пьяный 45-летний мужчина напал на свою 66-летнюю мать с молотком, утверждая, что в нее, якобы, вселились бесы.

Веря в свои алкогольные иллюзии, мужчина нанес более 40 ударов молотком по голове жертвы. Ей удалось выбраться и сбежать к соседям, попросив там помощи. Те вызвали скорую помощь.

Сейчас женщина находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и в тяжёлом состоянии. Против её сына возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Ранее Город55 писал о другом не менее жестоком случае. В Омске мужчина убил свою бывшую жену, оставив детей без матери. Это была не первая попытка нападения, омич преследовал ее и до этого.

Добил ножом, оставив детей без матери. Омича, жестоко убившего жену, отправили в СИЗО
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#Алкоголь#Новости#Покушение на убийство#Молоток#Семейное насилие
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