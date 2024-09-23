Добил ножом, оставив детей без матери. Омича, жестоко убившего жену, отправили в СИЗО

Posted 23 сентября, 07:10
Published 23 сентября, 07:10
Modified 23 сентября, 07:20
Updated 23 сентября, 07:20
В Омске взяли под стражу 28-летнего мужчину, который обвиняется в жестоком убийстве своей бывшей жены, сообщили в региональном следственном комитете. Инцидент произошел 20 сентября на улице Кирова. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения он нанес женщине не менее 15 ножевых ударов. 26-летняя жертва, мать двоих детей, скончалась на месте. Один из детей является грудничком, второй не достиг школьного возраста.
Как сообщает NGS55, в день кровавой расправы над бывшей супругой мужчина следил за ней через бинокль, прячась в соседнем доме. После этого он стал ждать ее на лестничной клетке, сильно избил и прыснул в лицо перцовым баллончиком. Девушка боролась за свою жизнь и выбежала на улицу, а там попыталась сбежать от агрессивного экс-партнера. Однако он помешал ей это сделать и нанес несколько ударов в спину ножом. Пострадавшая упала, истекая кровью. Даже после этого омич не остановился и стал тащить ее по асфальту. Его спугнул сосед, который заметил происходящее. Злоумышленник сел в машину и поехал подальше. Также издание уточняет, что ранее мужчина работал в силовых структурах, а девушка — в детском саду.
Как уточнили в прокуратуре, убийство произошло на почве ревности. У мужчины изъяли орудие убийства — складной нож. Во время допроса обвиняемый признал свою вину и подтвердил свои слова на месте происшествия. У пары осталось двое детей в возрасте 6 лет и 11 месяцев.
Суд решил взять его под стражу в СИЗО до 23 ноября 2024 года. Следствие продолжается, и прокуратура контролирует дело. За убийство мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.
Как уже писал Город55, по рассказам родственников погибшей девушки ее муж проявлял агрессию по отношению к окружающим уже после свадьбы, но никто не придавал значения этому. Однако после второго ребенка мужчина становился все злее с каждым днем. Однажды он напал на девушку, после чего она и приняла решение развестись. Затем он продолжал преследовать жертву и совершать попытки нападения.