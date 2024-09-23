Добил ножом, оставив детей без матери. Омича, жестоко убившего жену, отправили в СИЗО

Как сообщает NGS55, в день кровавой расправы над бывшей супругой мужчина следил за ней через бинокль, прячась в соседнем доме. После этого он стал ждать ее на лестничной клетке, сильно избил и прыснул в лицо перцовым баллончиком. Девушка боролась за свою жизнь и выбежала на улицу, а там попыталась сбежать от агрессивного экс-партнера. Однако он помешал ей это сделать и нанес несколько ударов в спину ножом. Пострадавшая упала, истекая кровью. Даже после этого омич не остановился и стал тащить ее по асфальту. Его спугнул сосед, который заметил происходящее. Злоумышленник сел в машину и поехал подальше. Также издание уточняет, что ранее мужчина работал в силовых структурах, а девушка — в детском саду.