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Posted 23 сентября, 02:41

Published 23 сентября, 02:41

Modified 23 сентября, 02:53

Updated 23 сентября, 02:53

Иллюстрация

Возможны ЧС. На Омск надвигаются штормовой ветер, дождь и непогода

23 сентября 2024, 02:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

На Омск надвигаются ливни и штормовой ветер, сносящий все вокруг

Омичей и жителей области предупреждают об опасной погоде, ожидающейся в начале новой недели. Ветер будет преобладать в течение дня, принося с собой облачность и холодный воздух. Омичей просят тепло одеваться и беречь себя.

По прогнозам Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября местами по региону ожидается очень сильный ветер порывами до 25 метров в секунду и более. Облачная и ветреная погода сменит привычное солнце. Температура воздуха днем снизится до +9…+14°, что заметно отличается от теплой погоды предыдущих дней.

В МЧС омичей просят быть внимательнее, не находится рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач, укрываться от непогоды на улице, обходить опасные места стороной. В случае напасти омичей просят звонить по телефону 101.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Новости
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