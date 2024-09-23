Возможны ЧС. На Омск надвигаются штормовой ветер, дождь и непогода

Posted 23 сентября, 02:41
Published 23 сентября, 02:41
Modified 23 сентября, 02:53
Updated 23 сентября, 02:53
По прогнозам Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября местами по региону ожидается очень сильный ветер порывами до 25 метров в секунду и более. Облачная и ветреная погода сменит привычное солнце. Температура воздуха днем снизится до +9…+14°, что заметно отличается от теплой погоды предыдущих дней.
В МЧС омичей просят быть внимательнее, не находится рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач, укрываться от непогоды на улице, обходить опасные места стороной. В случае напасти омичей просят звонить по телефону 101.
Ранее Город55 писал о подробном прогнозе погоды на текущую рабочую неделю.