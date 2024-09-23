Когда в Омск вернутся тепло и солнце? Рассказываем о погоде на две недели

С начала новой рабочей недели в Омскую область пришло похолодание. В понедельник, 23 сентября, циклон с Урала принес в наш регион сильный ветер до 25 м/с, понижение температуры воздуха до +10 градусов и дожди. Осадки ожидаются местами по области ближе к вечеру. Со вторника, 24 сентября, по четверг, 26 сентября, в регионе прогнозируют +3… +9 градусов. В эти дни также местами по региону выпадет первый снег. А с пятницы, по информации сервиса Ventusky, омичей снова ждет потепление.