Когда в Омск вернутся тепло и солнце? Рассказываем о погоде на две недели

Posted 23 сентября, 10:54
Published 23 сентября, 10:54
Modified 23 сентября, 10:58
Updated 23 сентября, 10:58
С начала новой рабочей недели в Омскую область пришло похолодание. В понедельник, 23 сентября, циклон с Урала принес в наш регион сильный ветер до 25 м/с, понижение температуры воздуха до +10 градусов и дожди. Осадки ожидаются местами по области ближе к вечеру. Со вторника, 24 сентября, по четверг, 26 сентября, в регионе прогнозируют +3… +9 градусов. В эти дни также местами по региону выпадет первый снег. А с пятницы, по информации сервиса Ventusky, омичей снова ждет потепление.
27 сентября столбик термометра поднимется до +12 градусов. На выходных, 28 и 29 сентября, потеплеет до +19 градусов. Такую погоду обещают до 1 октября включительно. Осадков не ожидается. Со среды, 2 октября, по воскресенье, 6 октября, синоптики прогнозируют +12… +16 градусов.