Дети болеют: в Омске массово закрывают школьные классы на карантин

Posted 23 сентября, 06:47
Published 23 сентября, 06:47
Modified 23 сентября, 10:02
Updated 23 сентября, 10:02
На третьей неделе обучения в Омской области продолжают массово закрываться школьные классы и группы в детских садах. Основной причиной стало заболевание детей ОРВИ. За последние две недели число классов и групп, ушедших на «дистанционку», значительно выросло.
В департаменте образования Городу55 предоставили данные на 23 сентября. По информации ведомства, на карантин закрыли 192 класса в 43 школах. Среди дошкольников ситуация тоже накаляется: воспитанники 20 групп 17 детских садов ушли на дистант.
Напомним, что в прошлую пятницу, 20 сентября, еще было закрыто 176 классов. Ситуация ухудшилась буквально за выходные.