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Posted 23 сентября, 06:47

Published 23 сентября, 06:47

Modified 23 сентября, 10:02

Updated 23 сентября, 10:02

За две недели учебы в омских школах на карантин закрыли почти 200 классов

Дети болеют: в Омске массово закрывают школьные классы на карантин

23 сентября 2024, 06:47
Фото: 1MI

За две недели учебы в омских школах на карантин закрыли почти 200 классов

Причиной остановки обучения в очном формате стало заболевание школьников ОРВИ.

На третьей неделе обучения в Омской области продолжают массово закрываться школьные классы и группы в детских садах. Основной причиной стало заболевание детей ОРВИ. За последние две недели число классов и групп, ушедших на «дистанционку», значительно выросло.

В департаменте образования Городу55 предоставили данные на 23 сентября. По информации ведомства, на карантин закрыли 192 класса в 43 школах. Среди дошкольников ситуация тоже накаляется: воспитанники 20 групп 17 детских садов ушли на дистант.

Напомним, что в прошлую пятницу, 20 сентября, еще было закрыто 176 классов. Ситуация ухудшилась буквально за выходные.

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#Ольга Скворцова#Омск#Дети#Департамент образования#Обучение#ОРВИ#Карантин#Школы#Детские сады#Заболевание#Дистанционное обучение#Город55
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