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Дистанционное обучение

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2024
Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
16 октября, 07:49
В Омске закрыли уже шесть школ. Все из-за вспышки вирусов
9 октября, 06:19
Карантин. В Омске стремительно растет число болеющих детей
7 октября, 11:29
Успешно защитил диплом. Омский заключенный выучился на менеджера
Мужчина занимался дистанционно. В этом году он защищал диплом, который полностью написал сам.
28 сентября, 13:10
Дети болеют: в Омске массово закрывают школьные классы на карантин
23 сентября, 06:47
В Омске 176 классов ушли на карантин из-за вспышки болезней
20 сентября, 09:52
Омская «Венеция», пожар на заводе и школьный хаос: главные темы недели
15 сентября, 11:00
Карантин! Омские школьники вернулись к дистанту из-за мощной вспышки ОРВИ
11 сентября, 10:00
Занятия отменяются. В омской школе № 89 треснула и отъехала стена
16 апреля, 02:54
Из-за президентских выборов большинство омских школьников будет учиться дома
7 марта, 14:06
2023
В Омской области 1200 женщин с детьми прошли обучение по программе «Демография»
24 ноября 2023, 04:08
Из-за выборов учеников омских школ переведут на дистанционное обучение
6 сентября 2023, 09:13

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