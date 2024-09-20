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Любинский

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Сентябрь
Сначала сады и школы. Еще в двух районах Омской области запускают отопление
20 сентября, 04:48
Июль
«Водоканал приедет в течение суток»: в баре на Ленина рассказали о борьбе с потопом
12 июля, 05:06
Июнь
Срочно. Омичи сообщили об эвакуации торгового дома «Любинский»
Сообщение об эвакуации посетителей появилось в одном из популярных региональных Telegram-каналов города.
16 июня, 12:25
Май
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
28 мая, 07:07
Февраль
Продажу половины «Центр-Книги» на Любинском «поставили на паузу»
5 февраля, 04:38

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