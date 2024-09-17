Снова не Омск. Еще в пяти районах региона включат отопление

Несмотря на поставленные задачи мэру и главам районов начать отопление без промедлений, в Омске тысячи домов остаются без горячей воды. Основной причиной этой ситуации стали работы на тепловых сетях, которые затянулись и вызывают недовольство горожан. Омичи сталкиваются с бытовыми неудобствами, и их терпение на исходе. К тому же, ранее выявленные нарушения у омских ТГК-11 и ТЭЦ-5 лишь усугубляют ситуацию, тормозя запуск отопительного сезона.