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Posted 17 сентября, 06:35

Published 17 сентября, 06:35

Modified 17 сентября, 06:35

Updated 17 сентября, 06:35

В пяти районах Омской области включат отопление

Снова не Омск. Еще в пяти районах региона включат отопление

17 сентября 2024, 06:35
Фото: 1MI

В пяти районах Омской области включат отопление

С наступлением холодов омские жители с тревогой ожидают начала отопительного сезона.

Как рассказал министр энергетики Омской области Владимир Шнипко, в пяти районах Омской области запускают отопительные системы. Это Большеуковский, Калачинский, Павлоградский, Полтавский и Тевризский районы.

«Традиционно на первом этапе к отоплению будут подключаться объекты социальной сферы, далее подача тепла начнется в жилых домах и зданиях», — рассказал министр в своем телеграм-канале.

Ранее чиновники сообщали о высокой степени готовности к отопительному периоду. Мэру города Омска и главам районов поставили задачу начинать отопительный сезон, не дожидаясь особенно низких температур. В первую очередь отопление включили в северных районах Омской области. Теперь дело коснется оставшихся районов.

Несмотря на поставленные задачи мэру и главам районов начать отопление без промедлений, в Омске тысячи домов остаются без горячей воды. Основной причиной этой ситуации стали работы на тепловых сетях, которые затянулись и вызывают недовольство горожан. Омичи сталкиваются с бытовыми неудобствами, и их терпение на исходе. К тому же, ранее выявленные нарушения у омских ТГК-11 и ТЭЦ-5 лишь усугубляют ситуацию, тормозя запуск отопительного сезона.

Тем временем синоптики прогнозируют первый снег в Омской области.

В Омской области прогнозируют первый снег: вспоминаем, как было в прошлые годы
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Отопление#Теплосети#Горячая вода#Жилые дома#Новости#Тепло#Министр энергетики
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