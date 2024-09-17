Снова не Омск. Еще в пяти районах региона включат отопление

Posted 17 сентября, 06:35
Published 17 сентября, 06:35
Modified 17 сентября, 06:35
Updated 17 сентября, 06:35
Как рассказал министр энергетики Омской области Владимир Шнипко, в пяти районах Омской области запускают отопительные системы. Это Большеуковский, Калачинский, Павлоградский, Полтавский и Тевризский районы.
«Традиционно на первом этапе к отоплению будут подключаться объекты социальной сферы, далее подача тепла начнется в жилых домах и зданиях», — рассказал министр в своем телеграм-канале.
Ранее чиновники сообщали о высокой степени готовности к отопительному периоду. Мэру города Омска и главам районов поставили задачу начинать отопительный сезон, не дожидаясь особенно низких температур. В первую очередь отопление включили в северных районах Омской области. Теперь дело коснется оставшихся районов.
Несмотря на поставленные задачи мэру и главам районов начать отопление без промедлений, в Омске тысячи домов остаются без горячей воды. Основной причиной этой ситуации стали работы на тепловых сетях, которые затянулись и вызывают недовольство горожан. Омичи сталкиваются с бытовыми неудобствами, и их терпение на исходе. К тому же, ранее выявленные нарушения у омских ТГК-11 и ТЭЦ-5 лишь усугубляют ситуацию, тормозя запуск отопительного сезона.
Тем временем синоптики прогнозируют первый снег в Омской области.