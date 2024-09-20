В Омске в очередной раз отключат воду на нескольких улицах

Так, 26 сентября с 09:30 до 17:00 в Омске будут проводиться ремонтные работы на водопроводной насосной станции по адресу: ул. 14 Военный городок, 35. В это время без воды останутся жители пос. Черёмушки, воинской части, Омского автобронетанкового инженерного института, школы №127, пос. Новой станицы и частного сектора на ул. 1-я — 5-я Рассветная. Для удобства горожан рядом будет установлена машина с питьевой водой.