В Омске в очередной раз отключат воду на нескольких улицах

Posted 20 сентября, 03:05
Published 20 сентября, 03:05
Modified 20 сентября, 03:05
Updated 20 сентября, 03:05
В омском Росводоканале рассказали о новых отключениях воды, которые ожидают жителей Омска.
Так, 26 сентября с 09:30 до 17:00 в Омске будут проводиться ремонтные работы на водопроводной насосной станции по адресу: ул. 14 Военный городок, 35. В это время без воды останутся жители пос. Черёмушки, воинской части, Омского автобронетанкового инженерного института, школы №127, пос. Новой станицы и частного сектора на ул. 1-я — 5-я Рассветная. Для удобства горожан рядом будет установлена машина с питьевой водой.
Также с 11:00 до 15:00 пройдет еще одно отключение на водопроводе по ул. Сибмисовская, 12. Без воды останутся жители ул. Сибмисовская, 1, ул. Каховского, 3/2, а также дачники из СТ Испытатель, СТ Факел и СТ Любитель-4.
Омичей просят с понимаем отнестись к необходимости ремонтных работ и вынужденному отключению. Однако терпение многих горожан уже на исходе. Как писал Город55, с понедельника в Омске начнут включать отопление. При этом в сотнях домах по всему городу нет горячей воды.