Задержаны. Сотни людей не смогли утром улететь из омского аэропорта

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Утром в понедельник, 9 сентября, из Омска не смогли улететь несколько самолетов. По данным онлайн-табло аэропорта имени Карбышева, задержаны сразу четыре рейса.
Так, в 4:00 люди не смогли улететь в Анталью авиакомпанией «Азур Эйр». Вылет был задержан на час 45 минут. Самолет «Уральских авиалиний» до курортного города Сочи вместо 4:30 улетел в 5:50.
Также на час задержали отправление рейса до Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия». Вылет самолета отложили до 10:10 (вместо 9:10). Дольше всех — больше пяти часов — пришлось ждать людям, которые решили отправиться в Екатеринбург. Вылет авиакомпании «Ред Вингс» задержали до 10:05 (вместо 4:55).
Большинство из указанных рейсов прилетели в Омск из пунктов назначения позже указанного времени. Добавим, что, судя по прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, в Омске утром не было туманно.