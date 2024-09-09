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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Из Омска утром не смогли вылететь самолеты в четыре города

Задержаны. Сотни людей не смогли утром улететь из омского аэропорта

9 сентября 2024, 04:32
Фото: Изображение Midjourney

Из Омска утром не смогли вылететь самолеты в четыре города

Один из рейсов задержали на пять часов.

Утром в понедельник, 9 сентября, из Омска не смогли улететь несколько самолетов. По данным онлайн-табло аэропорта имени Карбышева, задержаны сразу четыре рейса.

Так, в 4:00 люди не смогли улететь в Анталью авиакомпанией «Азур Эйр». Вылет был задержан на час 45 минут. Самолет «Уральских авиалиний» до курортного города Сочи вместо 4:30 улетел в 5:50.

Также на час задержали отправление рейса до Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия». Вылет самолета отложили до 10:10 (вместо 9:10). Дольше всех — больше пяти часов — пришлось ждать людям, которые решили отправиться в Екатеринбург. Вылет авиакомпании «Ред Вингс» задержали до 10:05 (вместо 4:55).

Фото: Онлайн-табло омского аэропорта

Большинство из указанных рейсов прилетели в Омск из пунктов назначения позже указанного времени. Добавим, что, судя по прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, в Омске утром не было туманно.

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#Ольга Скворцова#Погода#Сочи#Омск#Россия#Аэропорт#Санкт-Петербург#Задержка#Екатеринбург#Рейс#Авиакомпания#Уральские авиалинии#Ред Вингс
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